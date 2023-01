Münzzähler für HTL-Diplomarbeit gefertigt

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Im Zuge ihrer Diplomarbeit an der HTL Karlstein entwickeln und fertigen die Schüler Patrick Koller, Gabriel Hofmann und Alexander Valenta eine Münzsortieranlage. Aufgabe der Münzsortieranlage ist es, die Euromünzen auf Echtheit aufgrund ihres Durchmessers und ihres Gewichts zu überprüfen. Nicht entsprechende Münzen werden sofort aussortiert.

Wiegevorgang erfolgt über eine Wägezelle

Der Wiegevorgang erfolgt über eine Wägezelle. Wägezellen basieren auf dem Prinzip der DMS-Technik (Dehnungsmessstreifen). Bei dieser Technik wird eine physikalische Messgröße (Längenänderung) in eine elektrische Messgröße (Widerstandsänderung) umgewandelt und mittels einer Messbrücke und einem Messverstärker weiterverarbeitet.

Eurobetrag wird auf einem Monitor ausgegeben

Der gemessene Wert, im Fall der Münzsortieranlage der gezählte Eurobetrag, wird anschließend auf einem Monitor ausgegeben.

Für Technik interessierte Schüler findet an der HTL Karlstein am 25. Jänner von 13 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt, zusätzlich sind Schnuppertage nach telefonischer Anmeldung unter 02844/202 jederzeit an der HTL Karlstein möglich.

