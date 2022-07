Von der Oper bis zum Chanson: Es lebe die Liebe!

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

„Eros“ – unter diesem Motto steht das Programm 2022 der Musikwelten. Unter dieser Maxime spielte am Freitagabend die Donau Philharmonie das Konzert „Vive l’amour! – Es lebe die Liebe!“, das einen weiten Bogen von Oper, Operette über Filmmusik bis zum jüdischen Lied und französischem Chanson spannte. Manfred Müssauer, künstlerischer Leiter der Musikwelten und Chefdirigent der Donau Philharmonie, hat eine wunderbare Symbiose dieser unterschiedlichen Musikgenres geflochten und im Festsaal der HTL Karlstein präsentiert.

In der Ouverture zur Oper „Der Vampyr“ von Heinrich A. Marschner wechselten die Bläser zwischen dynamischen und temporeichen Passagen und sanften Zwischentönen. Mit Béla Bartóks „Danses roumaines“ zeigte die aus Ungarn stammende vielseitige Instrumentalistin und Sängerin Katica Illényi ihr Können auf der Violine, zuerst in tiefer Melancholie, dann in atemloser Dramatik. Die „Ungarische Rhapsodie Nr. 2“ von Franz Liszt ließ Katica Illényis Geige mit den trillernden Flöten wettstreiten, ehe das ungarische Temperament obsiegte.

Katica Illényi wird zudem als weltbeste Theremin-Spielerin angesehen, was sie unter anderem in Ennio Morricones „Once Upon a Time in the West“, insbesonders aber in Eduardo Di Capuas „O sole mio“ bewies. Das Theremin ist ein 1920 erfundenes elektronisches Musikinstrument, Tonhöhe und Lautstärke werden berührungslos nur durch die Position der beiden Hände gegen zwei Elektroden gesteuert.

Franz Lehárs Tanz für Orchester „Zwanzinette“ wurde vom Orchester temperamentvoll rhythmisiert. Katica Illény sang in ihrer eigenen, pointierten Interpretation das durch Edith Piaf bekannt gewordene Chanson „A quoi ca sert l’amour“. Am Ende verabschiedeten sich Orchester und Sängerin vom Publikum mit dem jiddischen Lied „Bei mir bistu shein“ von Sholom Secunda.

Virtuosität und fühlbare Leidenschaft

Punktgenaue Einsätze, präzises Spiel, Virtuosität und fühlbare Leidenschaft der Musiker, die Vielseitigkeit der Solistin Katica Illényi, Manfred Müssauers souveränes Dirigat mit vollem Körpereinsatz und höchster Konzentration – das Konzert erfüllte alle Erwartungen.

Der in Waidhofen geborene, international gefragte Dirigent Manfred Müssauer wurde während seiner Hochschul- und Universitäts-Ausbildung von Herbert von Karajan als Assistent bei den Salzburger Festspielen engagiert. Er arbeitete auch mit Riccardo Muti und James Levine. Im Jahr 2000 gründete er das Donau-Philharmonie-Orchester, das sich unter seiner Leitung zu einem international erfolgreichen Klangkörper entwickelte.

