Per Umlaufbeschluss wurden in der Marktgemeinde Karlstein zwei wichtige Vorhaben auf Schiene gebracht: Die Aufschließung von Bauplätzen am Schlosshang und die Errichtung einer Kleinkläranlage in Wertenau.

Drei von acht Bauplätzen schon verkauft

„Die Nachfrage nach den Bauplätzen ist groß, drei der acht Grundstücke sind schon verkauft“, freut sich Bürgermeister Siegfried Walch, der sich von seinen Verletzungen nach einem Forstunfall (die NÖN berichtete) auf dem Weg der Besserung befindet und bereits wieder im Amt ist.

Die Arbeiten an der Zufahrt zum Siedlungsgebiet sind schon angelaufen, die Trassierung ist fertig. Im nächsten Schritt wird die nötige Infrastruktur – Kanal, Wasser und Strom – verlegt. „Durch Corona hat sich alles ein wenig verspätet“, merkt Walch an.

Der Auftrag für Erdbau und die Verlegung von Kanal und Wasserleitung wurde mittels Umlaufbeschluss an die Firma Leyrer+Graf um 180.000 Euro vergeben.

Neue Kläranlage für Wertenau kostet 550.000 Euro

In Wertenau muss der bestehende Klärteich, der nicht mehr den Anforderungen entspricht, durch eine moderne Kleinkläranlage mit einem biologischen Reinigungsverfahren ersetzt werden. Diese wird neben dem alten Klärteich errichtet. „Die Anlage arbeitet nur mittels Lufteinblasung“, erklärt Walch. 550.000 Euro wird das Vorhaben kosten, die Inbetriebnahme soll bis Ende des Jahres erfolgen.

Im Zuge des Kläranlagenbaus wird in Wertenau auch der Kanal vom derzeitigen Mischwassersystem auf ein Trennsystem umgestellt, außerdem werden Glasfaser und Strom-Erdkabel verlegt und die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt.

Die für dieses Vorhaben nötige Darlehensaufnahme wurde ebenso per Umlaufbeschluss genehmigt. Dass dieses Vorgehen, dringend nötige Entscheidungen auch ohne Gemeinderatssitzungen mit physicher Anwesenheit der Mandatare treffen zu können, nur eine Notlösung sein kann, dessen ist sich die Karlsteiner Gemeindespitze bewusst.

„Ein Umlaufbeschluss erfordert sehr viel Vorarbeit. Es ist keine Beratung in der Fraktion und im Gemeinderat möglich, und es gibt auch keine Zusatz-, Abänderungs- oder Gegenanträge“, fasst Vizebürgermeister Matthias Kitzler zusammen.

Normale Sitzungen, sobald es die Lage zulässt

Daher sei ein solches Vorgehen nur bei Beschlüssen sinnvoll, für die es keinen großen Diskussionbedarf gibt. Ein Videokonferenz-Lösung sei für Karlstein aufgrund der nötigen Kosten und zu schaffenden Infrastruktur – man könne nicht voraussetzen, dass alle Mandatare über die technische Ausstattung für Videokonferenzen verfügen – keine Option.

„Wir wollen wieder normale Sitzungen machen, sobald es die Lage zulässt“, stellt Bürgermeister Walch klar. In solchen Sitzungen wird es dann neben dem Beschluss des Rechnungsabschlusses für 2019 auch um die Frage gehen, inwieweit der Haushaltsvoranschlag für 2020 an die aktuelle Finanzlage der Gemeinde angepasst werden muss.

250.000 Euro weniger Einnahmen erwartet

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in Form von sinkenden Ertragsanteilen und geringeren Kommunalsteuer-Erträgen (wegen Kurzarbeit oder Personalabbau bei Betrieben) auch für die Kommunen spürbar, im Falle Karlsteins rechnet man mit rund 250.000 Euro weniger Einnahmen.

Während es am Gemeindeamt nach wie vor außer in dringenden Ausnahmefällen keinen Parteienverkehr gibt, arbeitete der Bauhof in den vergangenen Wochen – freilich mit Sicherheitsvorkehrungen – weiter. „Wir haben den Betrieb nie eingestellt und etwa zu Ostern die Straßen gereinigt. Dadurch haben wir jetzt, anders als manche Gemeinden, die nur Notbetrieb gemacht haben, keinen Aufholbedarf und Arbeitsstau, und die Mitarbeiter haben jetzt Zeit für kleinere Projekte wie den Blumenschmuck“, hebt Walch

hervor.