Viktoria Wais spielt in „Carmen“ im Steinbruch St. Margarethen

Bereits im Sommer 2022 schnupperte Viktoria Wais aus Vitis in die Welt der Oper hinein und wirkte in „Nabucco“ im Steinbruch in St. Margarethen mit. Auch heuer ist sie wieder mit dabei. Die Schauspielerin verkörpert diesmal eine Fabrikarbeiterin sowie eine Kommunistin.

Die 29-jährige interessierte sich schon als Jugendliche für Musik und Schauspiel. Im Musikverein begann sie als Marketenderin, spielte dann Trompete und konnte bei einigen Marschwertungen dabei sein. So im Vereinsleben eingebunden ergab es sich bald auch, bei der Theatergruppe Vitis mitzuspielen. Die Begeisterung war groß. Unbeirrt suchte sie nach Möglichkeiten den Beruf von der Pieke auf zu lernen. Im September 2018 startete sie die Ausbildung im Konservatorium Sunrise für Schauspiel, Tanz und Gesang in Wien. Im Dezember 2022 schloss sie diese mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Bereits während des Studiums hatte Viktoria Wais Auftritte, unter anderem im Muth-Theater, „Die neue Tribüne Wien“, Theater Arche, Schuberttheater und Spektakel. Im Casino Baden konnte sie ein Soloprogramm im Kabarettbereich vortragen. Zusammen mit zwei Schauspielkollegen gründete die Vitiserin die Kabarettgruppe „Dreierlei“. Mit ihrem Programm „ Amore? Bussi, baba!“tritt das Ensemble am 8. September um 20 Uhr im Gemeindehof Vitis auf.