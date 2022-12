Ärztliche Versorgung im Bezirk Waidhofen/Thaya: Vier Stellen unbesetzt

Der Hausarzt ist die erste Ansprechperson bei gesundheitlichen Problemen aller Art. Für viele Menschen, vor allem in den ländlichen Regionen, wird der Weg zum Hausarzt aber immer schwieriger. Unbesetzte, oftmals vergeblich ausgeschriebene Kassenordinationen stehen einer immer größeren Anzahl von Wahlarztpraxen gegenüber.

Österreichs Ärztekammer-Präsident Johannes Steinhart macht für den Ärztemangel im Kassenbereich insbesondere die zunehmende Fülle an bürokratischen Hürden verantwortlich, die den Beruf des „klassischen Landarztes“ immer unattraktiver mache. Grund genug für eine Bestandsaufnahme in Bezirk Waidhofen.

Dass der Ärztemangel in manchen Gemeinden des Bezirks nicht nur eine herbeigeredete Problematik ist, zeigen die Zahlen, die von Viktoria Frieser, der stellvertretenden Pressesprecherin der ÖGK, genannt werden: Derzeit sind vier Kassenstellen unbesetzt – jeweils eine für Allgemeinmedizin (Groß Siegharts) und Haut- und Geschlechtskrankheiten (Waidhofen) sowie zwei Zahnarztstellen (Waidhofen, Vitis). „Für die Planstelle für Allgemeinmedizin in Groß Siegharts ist eine Anschubfinanzierung vorgesehen, ebenso für die unbesetzte Planstelle für Haut- und Geschlechtskrankheiten“, erklärt Frieser, die hinzufügt, dass die beiden Zahnarztstellen in Waidhofen sowie in Vitis erst wieder ausgeschrieben würden, wenn es konkrete Interessenten gäbe.

Groß Siegharts: Lösung nur durch Kraftanstrengung

Akut vom Ärztemangel betroffen war in den vergangenen Jahren die Gemeinde Groß Siegharts, wo nur durch gemeinsame Kraftanstrengung von Gemeinde, Land und Sozialversicherungsträgern die ärztliche Versorgung wieder sichergestellt wer den konnte. Nun ist man laut Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) - trotz unbesetzter Kassen stelle - „absolut zufrieden“. „Wir haben zwei Allgemeinmediziner mit Kassenordinationen, einen als Wahlarzt, zwei Zahnärzte und bekommen bald einen neuen Internisten. Wir dürfen uns da nicht beklagen“, bekräftigt Achleitner den positiven Trend in seiner Gemeinde.

Auch der Raabser Bürgermeister Rudolf Mayer (ÖVP) zeigt sich mit der medizinischen Versorgung durchaus zufrieden: „Wir sind derzeit gut aufgestellt. Beide freien Arztstellen konnten besetzt werden, auch eine junge Zahnärztin konnten wir für unsere Gemeinde gewinnen“. Sehr wichtig für die ärztliche Versorgung des nördlichen Bezirks sei auch das im Pflegeheim Raabs stationierte Notarzt einsatzfahrzeug, das – so Mayer – hoffentlich auch weiter erhalten bleiben werde.

Waidhofen: Alle Hausarzt-Kassenstellen besetzt

In der Stadt Waidhofen sei man laut Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP) derzeit ebenfalls gut aufgestellt. Alle vier Kassenstellen für Allgemeinmedizin seien besetzt, mit Christina Brunner gäbe es auch in der Frauenheilkunde wieder eine optimale Versorgung. „Man darf aber nicht die Hände in den Schoß legen, muss an anstehende Pensionierungen denken und bereits vorausplanen“, betont Ramharter, der allerdings gewisse Defizite in der fachärztlichen Versorgung einräumt.

Hinsichtlich der unbesetzten Zahnarztstelle habe es bereits Gespräche gegeben, die aber im Sand verlaufen seien. „Die Anforderungen an die Gemeinde, in finanzielle Vorleistung zu treten, sind einfach zu hoch. Es ist nicht die Aufgabe der Stadtgemeinde, eine Ordination zu finanzieren“, gibt Ramharter zu bedenken. Seit Juli gibt es in Waidhofen mit Elmar Wiesinger einen neuen Kassenarzt für interne Medizin.

Internisten fehlen

„Es wird immer schwieriger werden, Nachfolger zu finden“, sagt Manfred Weissinger zum drohenden Ärztemangel. Foto: privat

In dieser Fachdisziplin ortet jedoch Manfred Weissinger, ärztlicher Direktor der Waldviertler Landeskliniken, eines der größten Probleme: „Waldviertelweit fehlen uns rund zehn bis zwölf Internisten, vor allem in den Spitälern“, gibt Weissinger zu bedenken. Es werde auch immer schwieriger, Nachfolger für pen sionierte Ärzte zu finden. Als Grund dafür nennt auch Weissinger die vermehrte Bürokratie sowie das „teilweise nicht so gute Image“ der Allgemeinmediziner im Vergleich zu den Fachärzten. Dem wolle die Ärztekammer aber nun mit einer verlängerten Facharztausbildung für Allgemeinmedizin Abhilfe schaffen.

Was das Verhältnis von Kassen- zu Wahlärzten betrifft, ist – im Gegensatz zu manchen Nachbarbezirken – nach wie vor eine Dominanz der Kassenärzte zu bemerken. 17 Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag stehen bezirksweit acht praktische Ärzte gegenüber, die als Wahlärzte tätig sind. Einzig im Fachbereich Haut- und Geschlechtskrankheit kann derzeit nur eine Wahlarztordination aufgesucht werden – die Kassenstelle ist aktuell wieder ausgeschrieben.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.