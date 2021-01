Feuerwehr Waidhofen liefert Wohncontainer nach Kroatien .

Insgesamt 77 Wohncontainer und Feldbetten lieferte die Republik Österreich im Rahmen eines Hilfsangebot an Kroatien nach dem heftigen Erdbeben der Stärke 6,4, welches sich am 29. Dezember ereignet hatte. Mit beteiligt an den Hilfslieferungen war auch die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen.