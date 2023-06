Energy Globe für die NMS Raabs

Die NMS Raabs wurde für ihr Projekt „Challenge 4 change“ in der Kategorie Jugend mit dem Energy Globe NÖ ausgezeichnet. Die Kinder konnten dabei selbst die Probleme zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit in ihrem persönlichen Umfeld erkennen. Das Projekt soll veranschaulichen, dass auch mit kleinen Maßnahmen Schritte in die richtige nachhaltige Richtung gesetzt werden können.

Die Mittelschule befindet sich in einem Gebäude aus dem Jahr 1969, das vor gut 25 Jahren nur in Bezug auf Heizung, Fenster und Fassade saniert wurde. In der Mittagspause gibt es die Möglichkeit zur Konsumation von bestellbarem Essen durch zwei lokale Gaststätten, wobei viel Kunststoffmüll anfällt. Die durch die Trockenheit resultierende „Borkenkäferplage“ führte zur enormen Reduktion des Baum- und Waldbestandes.

Im Projekt „Challenge 4 change“ erkannten die Schüler vier Problemfelder und erarbeiteten Lösungen. Die "Elterntaxis" sollen durch ein schulinternes Bonussystem reduziert und der Verpackungsmüll an der Schule durch die Verwendung von Mehrwegbehältern reduziert werden. Es wurden eine Baumpflanzaktion und ein waldpädagogischer Projekttag durchgeführt. Die alten Leuchtstoffröhren an der Schule wurden durch moderne stromsparende LED-Lampen ersetzt.

Alle Maßnahmen, die nachhaltiges Denken und Handeln bei denJugendlichen fördern, und alle Aktionen, die von jungen Menschen heute schon im Sinne der Umwelt verwirklicht werden, können in der Kategorie Jugend zum Energy Globe eingereicht werden.