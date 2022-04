Ausstellung: Stickbilder überraschen

Werbung

Mit Stickereien verbindet man landläufig Bilder, die Großmütter nach bedruckten Vorlagen herstellten oder alte Spruchbänder mit Texten, die gerne die Gebrauchsanleitungen für die gute und brave Hausfrau lieferten. Alte Handwerkstechniken wie Stricken, Häkeln und Sticken erleben jedoch einen neuen Trend. Das Museum Kautzen eröffnete am Samstag die Ausstellung „Stickkunst“, in der Altem und Traditionellem viel Neues mehrerer Künstlerinnen gegenüber gestellt wird. Faszinierende Miniatur-Stickereien, lustige Comic-Bilder und berührende Familiengeschichten überraschen die Besucher.

Christa Cebis zeigt in der Ausstellung aus ihrer reichhaltigen Sammlung an Miniatur-Stickarbeiten Stickbilder nach alten Werbe-Postkarten. Ebenfalls wurden Inspirationen vieler Indien-Aufenthalte verarbeitet. Christa Cebis, geboren 1958 in Neunkirchen, liebt die Kunst und mag in ihren Bildern die kleinen Formen. Formen finden und Form sein formt das Gesamtkunstwerk. Banales und Edles, Neues und Altes, Seide und Stoffe vom Müll finden Verwendung.

Perlen, Stoffe und kostbare alte Knöpfe auf Bildern

Gina Ballinger studierte Mitte der 1960er-Jahre Kunst in Los Angeles. Von ihrer Mutter bekam sie eine Packung mit Stickgarnen und vorgedrucktem Stoff. Das war der Grundstein für den kreativen Ausdruck mit Stoff und Faden. Sie stickt auf wertvollem handgesponnenem, handgewebtem Leinen oder auf Taftseide. Ihre Stickgarne sind aus handgefärbtem Leinen und Seide. Perlen, Stoffe und kostbare alte Knöpfe ergänzen ihre Bilder.

Der Tod des Bruders von Anneliese Ehrlich war der traurige Anlass, sich mit ihrer Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Außer dem Wickelpolster und der Babybekleidung fand sie auch noch das Geburtentagebuch ihrer Mutter. Der Wickelpolster ist mit ausgewählten Seiten aus dem Tagebuch bedruckt und auf ihm die bestickten Abbildungen der Vorfahren appliziert.

Ruth Feile, 1972 in München geboren, ist ausgebildete Steinmetzin und Steinbildhauerin. Seit 2007 ist sie als Autorin und Illustratorin tätig. In der Zeit als ihre Kleinkinder auf Spielplätzen beschäftigt waren, wollte sie selbst produktiv sein, und begann Stickbilder herzustellen. Aus diesen sehr lustigen Bildern entstanden später Bilderbücher.

Gerda Kohlmayr stellt ein besticktes „Tagebuchkleid“ sowie umfilzte und bestickte Schwemmhölzer aus. Gerda Kohlmayr kommt aus einer Familie, wo weder gehäkelt, gestickt noch gestrickt wurde. Nur eine Wahltante hat sie in guter Erinnerung, die bei ihren Besuchen immer eine Handarbeit in Arbeit hatte. Schöne Stoffe und Kleidung hatten sie jedoch immer schon interessiert, darum brachte sie sich mit 14 Jahren selbst das Nähen bei. Bei einer Interrail-Reise in die Normandie entdeckte sie den 70 Meter langen Stickteppich von Bayeux. Schon während ihres Studiums an der Hochschule für Angewandte Kunst integrierte sie gestickte Einsätze auf eigens entworfene Kleidung.

Ausgestellt sind ebenfalls noch Stickbilder aus dem Guldusi-Projekt von Pascale Goldenberg. Durch den Verkauf von Stickbildern in Europa helfen afghanische Frauen durch ihren Lohn ihren Familien. Einige haben sogar eine völlige Unabhängigkeit erreicht.

