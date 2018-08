Ein 580 Kubikmeter Wasser fassenden Rückhalte-Filterbecken wird derzeit bei der Firma Herka errichtet.

Das Becken steht auf Firmengrund und wird von der Gemeinde gebaut. „Damit sollen Oberflächenwässer vom Firmenareal und dem umliegenden öffentlichen Gut aufgenommen und kontrolliert abgeleitet werden, um den Kanal in der Bachzeile zu entlasten“ erklärt Bürgermeister Manfred Wühl. In der Vergangenheit war der Regenwasserkanal in der Bachzeile bei Starkregenereignissen immer wieder überlastet, und es kam zu Wassereintritten in Keller. Da die Firma Herka ihr Areal erweiterte, war eine Entlastung des Regenwasserkanals unumgänglich, um die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern.

"Bachbett ist sanierungsbedürftig"

„Das Land Niederösterreich hätte andernfalls keine Genehmigung für den Herka-Zubau erteilt“, stellt Wühl klar. Das zurückgehaltene Wasser wird zum Teil über den Kanal und zum Teil über den offenen Graben in den Kautzenbach geleitet. Die Bauarbeiten am Becken starteten vor einigen Wochen, die Fertigstellung ist für den Zeitraum Ende August bis Mitte September geplant.

Der Kautzenbach wurde bereits auf Vordermann gebracht. „Durch Ausschwemmungen war das Bachbett sanierungsbedürftig. Daher haben wir auf einigen hundert Metern Länge im Ortsgebiet das Bachbett ausgebaggert und die Uferböschungen befestigt“, berichtet Wühl.