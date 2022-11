Bauhof-Sanierung wird begonnen

Bewegung kommt in die bereits im Vorjahr beschlossene Sanierung des Bauhofs in Kautzen. Nach einer Begutachtung erwies sich eine Komplettsanierung als nicht sinnvoll, da die Bausubstanz eine Beheizbarmachung nicht wirtschaftlich zuließ. In einem Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung am Freitag erfolgte die Beschlussfassung über den Abriss von zwei Nebengebäuden des Bauhofes. An deren Stelle erfolgt ein Neubau des Mannschaftsraums und der Werkstatt. Der Abriss soll noch im November von der Firma Hager um 44.940 Euro durchgeführt werden. Über den Winter erfolgen die Ausschreibungen für die Sanierung des Altbestands.

Die Agrarbezirksbehörde stellte für die Gemeinde eine Kostenschätzung zur Sanierung der Gemeindestraße in Reinberg-Dobersberg über 120.000 Euro aus. Die Asphaltdecke soll abgefräst, eine neue Schotterdecke aufgezogen und die Straße neu asphaltiert werden. Bei vorhandenen Kapazitäten der ausführenden Firma soll noch heuer mit den Arbeiten begonnen werden.

Weiters wurden in der Sitzung Förderungen für fünf Photovoltaik- und eine Solaranlage mit der Höchstsumme von je 700 Euro beschlossen. Ein Bauwerber erhält eine Wohnbauförderung für die Aufschließungsabgabe in der Höhe von 8.000 Euro. Dem Mobilen Hospitzverein Waidhofen wurden 100 Euro Subvention zugesprochen.

Der Tourismusverband Nationalparkregion Thayatal hat den Mitgliedsbeitrag auf 1,50 Euro pro Einwohner erhöht.

Beim Nachtragsvoranschlag wurden die Kosten der Projekte anhand der Gebarung des laufenden Jahres angepasst. Im Wesentlichen handelt es sich um Umschichtungen von finanziellen Mitteln zwischen den Projekten. Der Bürgermeister berichtete über den Baufortschritt bei der Sanierung der Mittelschule. Diese befindet sich bereits in der Endphase.

Entschuldigt waren Andreas Bartuschek (FPÖ), Sebastian Sagaster und Matthias Winkelbauer (beide ÖVP). Alle Beschlüsse waren einstimmig.

