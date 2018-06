Das Heimatmuseum Kautzen eröffnete am 16. Juni die „Irmgard Franke – Gedächtnisausstellung“

Irmgard Franke lebte von 1927 bis 2015, ist eine gebürtige Waldviertlerin und in Heidenreichstein aufgewachsen. Nach der Ausbildung zur Gärtnerin und der notwendigen Praxis studierte sie Gartenbau und Landschaftsgestaltung. In Heidenreichstein gründete sie einen Betrieb und war über 40 Jahre selbstständig tätig.

Kleine Blumenbilder waren der Anfang

Neben ihrer Tätigkeit als Garten- und Landschaftsgestalterin widmete sie sich auch der Floristik. Sie war nicht nur in Niederösterreich, sondern auch in Wien, Oberösterreich, dem Burgenland und Salzburg tätig.

Am Anfang ihrer künstlerischen Arbeit standen kleine Blumenbilder. Daraus entwickelten sich Floral-Collagen. Ihre Versuche mit der Töpferei führten zu den Lehm- und Tonbildern. Franke zeigte ihre Werke jahrelang bei den Ausstellungen des Künstlervereines Linum, wie zum Beispiel in Weitra. Außerdem waren ihre Werke bei zahlreichen Ausstellungen in Niederösterreich und in anderen Bundesländern zu sehen. Kautzen lag der Künstlerin besonders am Herzen: Irmgard Franke hat zahlreichen Eröffnungen im Heimatmuseum Kautzen mit ihren Gestecken einen besonderen Rahmen verliehen.

Bei der Ausstellungseröffnung erinnerte die Nichte Karin Eggenhofer-Franke mit einigen Anekdoten an das Leben von Irmgard Franke. Vor allem der Spagat zwischen Künstlerin und Unternehmerin war immer wieder eine Herausforderung für sie gewesen.

Bürgermeister Manfred Wühl bedankte sich beim Museumsverein für die Arbeit, und dass der Verein immer wieder heimische Künstler vor den Vorhang holt.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 15. August zu besichtigen. Das Museum ist an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Kontakt unter Tel. 0664/44 44 271.