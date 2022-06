Festsitzung: 40 Jahre im Gemeinderat

Werbung Baureport Expert Hörmann Anzeige 2,3 Mio. Euro in die Zukunft investiert

Vier Bürgermeister und 40 Jahre im Gemeinderat der Marktgemeine Kautzen hat Erwin Röschl hinter sich: Er war bei der Festsitzung im Marktplatz Café-Restaurant der längstdienende geehrte Mandatar.

„Du hattest mit dem Bauamt ein schwieriges Amt. Aber wenn es Probleme gab, dann hast du auch einmal auf den Tisch gehaut“, merkte Bürgermeister Manfred Wühl (ÖVP) bei der Verleihung des Ehrenrings in Gold an Röschl an. Insgesamt zwölf ausgeschiedene Gemeinderatsmandatare bzw. Ortsvorsteher wurden geehrt.

Den Ehrenring in Gold gab es auch für den ehemaligen Vizebürgermeister Johann Zeiner. „Es war eine etwas schwierige Zeit, als wir beide miteinander angefangen haben, aber wir haben viele konstruktive Gespräche geführt und schließlich ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut“, ging Wühl auf Zeiners Amtszeit als Vize-Ortschef ein. Ebenfalls auf eine lange Zeit im Gemeinderat können Martin Weisgram (15 Jahre) und Rudolf Smejkal (25 Jahre) zurückblicken. Weitere Ehrungen wurden für fünf bzw. zehn Jahre im Amt ausgesprochen (für Details siehe Infobox).

„Vertrauen in Politik nicht verspielen“

„Für viele Jahre habt ihr eure Zeit und euer Engagement zur Verfügung gestellt. Es war oft nicht leicht, eigene Bedürfnisse und jene der Familie hintanzustellen. Mit Beschlüssen ist es nicht getan, ihr musstet eure Entscheidungen auch vor den Bürgern vertreten, und das in einer Zeit, in der Verständnis, Dank und Anerkennung immer weniger werden“, wandte sich Wühl an die Geehrten. „Die Rechte werden heute häufig in den Vordergrund gestellt, die Pflichten dafür in den Hintergrund, und es wird vergessen, dass wir alle Gemeinde sind und jeder etwas beitragen kann“, setzte Wühl fort.

Die Gemeindepolitik genieße nach wie vor das höchste Vertrauen – es gelte, dies nicht zu verspielen. Einen Ratschlag, wie man dieses Vertrauen erhalten könne, hatte der ehemalige Vizebürgermeister: „Schaut, dass ihr nahe am Bürger bleibt“, riet Zeiner den anwesenden aktiven Mandataren.

Wir alle sind Gemeinde

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.