Bevor das Museum Kautzen in die Winterpause geht, wurde am Sonntag noch eine Sonderausstellung eröffnet. Bis 5. Dezember ist im Galerieraum die Fotoausstellung „Farben des Waldviertels“ zu sehen. Der WT Fototreff präsentiert äußerst stimmungsvolle fotografische Arbeiten von Johann Frassl, Dietmar Mandl, Gerhard Ranharter, Franz Rausch, Christian Schiefer und Hans Schiller. Seit mehr als elf Jahren treffen sich Fotobegeisterte jeden ersten Mittwoch im Monat zu einem Fotostammtisch im Lokal „FIT“ des Freizeitzentrums Waidhofen.

Unterbrochen wurde diese „Gewohnheit“ in den letzten beiden Jahren nur durch Einschränkungen der Pandemie. „Da wir uns entschieden haben keinen Verein zu errichten, gibt es auch keine Mitglieder, keinen Vorstand und keine Regeln. Allein das Interesse und die Freude am Fotografieren zählt“, erklärt Initiator Hans Schiller. „Viele kommen regelmäßig, einige spontan – manche nur mal kurz zum Schnuppern. In der Ausstellung sind Bilder des „harten Kerns“ des WT-Fototreffs zu sehen.“

Fotostammtisch kann jeder besuchen

Bei den Fotostammtischen werden aktuelle Fotos der Teilnehmer gezeigt, über die man diskutiert und sich Anregungen und Ideen für eigene Projekte holt. Oftmals wurde auch ein Thema für Fotografien ausgeschrieben, die dann in einem kleinen internen Wettbewerb beurteilt wurden. Da im Vordergrund immer die Freude am Fotografieren steht, dürfen auch Kompaktkameras oder Handys zum Einsatz kommen. Mit einem guten Auge für das Motiv kann man auch mit einfachen technischen Mitteln tolle fotografische Erfolge erzielen. Jeder kann den Stammtisch ohne Anmeldung besuchen. Infos dazu gibt es auf der Homepage http://www.mischkulanzen.at.

Lebendes Museum mit Handwerksvorführungen

Die Ausstellung in Kautzen ist an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 7. November und Sonntag, 5. Dezember findet nochmals das Lebende Museum mit Handwerksvorführungen von 9 bis 12 Uhr statt.