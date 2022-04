Herka Frottier: Beständig gewachsen

Werbung

Herka Frottier wurde am 9. März 1927 von Karl Hermann, dem Urgroßvater des jetzigen Firmeninhabers, als Manufaktur am Standort Frühwärts gegründet. Erzeugt wurden Mulltücher, Verbandsstoff, Windeln, Gläsertücher und Frottiertücher.

1932 wurde der Beschäftigungsstand verdoppelt. Die Produktpalette umfasste Bettzeug, Geschirrtücher und glatte Jacquardgarnituren (Bettüberwürfe und Tischdecken). 1937 wurde der erste mechanische Webstuhl installiert. Erzeugt wurden zusätzlich Stoffe aus Wolle und Baumwolle für Oberbekleidung.

Gemeinsam mit der zweiten Generation wurden früh die ersten Internationalisierungsschritte eingeleitet. Bereits damals wurde begonnen, das Werk zu automatisieren, und 1953 gab es neben 39 Handwebstühlen bereits drei mechanische Webstühle und eine mechanische Schärmaschine.

1957 erfolgte die Übersiedlung der Produktion nach Kautzen. Produziert wurde ausschließlich Frottierware, auch die Teilnahme an der Exportausstellung in Dänemark stand am Programm. Nach dem Ausbau des Exportgeschäftes in die damaligen EFTA-Staaten, Großbritannien und Skandinavien wurde 1967 eine Produktions- und Werkserweiterung notwendig.

1974 wurden die Enkel des Firmengründers, Liselotte Pfeiffer und Karl Hermann jun., Gesellschafter, auch die Errichtung eines neuen Fabriksgebäudes war notwendig, die Werkshalle wurde 1978 eröffnet.

Die Zusammenlegung von Produktion, Lager, Vertrieb und Administration am Standort in Kautzen folgte 1981, eine weitere Expansion durch den Bau einer neuen Werkshalle und zusätzliche Jacquardwebmaschinen wurden 1991 verzeichnet.

Liselotte Pfeiffer führte schließlich Herka Frottier ins digitale Zeitalter, modernisierte die Produktion und setzte weitere Schritte in Richtung Internationalisierung (beispielsweise durch die Teilnahme an internationalen Exportausstellungen oder Zusammenarbeit mit international tätigen Handelsvertretern). Die Errichtung eines Shops und weiterer Repräsentationsräume wurde im Jahr 2000 durchgeführt.

In vierter Generation

im Familienbesitz

Seit 2003 leitet Thomas Pfeiffer, Urenkel des Gründers, das Unternehmen in vierter Generation. 2013 übernahm Herka Frottier die Textilveredelung Gmünd, um seinen Kunden auch den Prozess des Textilfärbens und Ausrüstens aus einer Hand anbieten zu können. Weitere Großinvestitionen und Expansionen führten schließlich zur Eröffnung von zwei Schauräumen, zur Kapazitätserhöhung durch einen weiteren Hallenzubau und zur Digitalisierung. 2020 erhielt Herka eine Auszeichnung zum „EMAS-Pionier“ („Eco-Management and Audit Scheme“ der EU) vom Bundesministerium für Klimaschutz verliehen. Der Start einer ökologischen Relax-Modelinie erfolgte schließlich im Jahr 2021.

