Jubiläum: Chor besteht seit 150 Jahren

Werbung

1872 wurde er, wie um diese Zeit üblich, als Männergesangsverein gegründet. Im Laufe der Zeit hat er sich zu einem gemischten Chor entwickelt. Am Samstag hielt der GMV Hilaria Kautzen sein Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen ab. Für den besonderen Anlass wählte man auch ein besonderes Programm. Es bot einen Querschnitt durch verschiedene Stilrichtungen. Begrüßt wurden die Besucher mit dem „Grüaß Gott-Jodler“. Der erste Programm-Block setzte sich mit Volksliedern fort. Unterstützt wurde der Chor an dem Abend von dem Akkordeontrio Zugumzug. Das Kautzener Chormitglied Christian Kaseß lernte bei einem Akkordeon-Seminar Maria Kostner und Irene Hörndl kennen. Seit vier Jahren musizieren sie nun gemeinsam.

Der Chor entführte an dem Abend unter anderem noch in ein „Kleines Cafe in Hernals“ über die Opernbühne des „Gefangenenchors“ aus Nabucco bis „Irgendwo auf der Welt“, das durch die „Comedian Harmonists“ bekannt wurde. Das letzte Lied im offiziellen Programm trug den Titel „Roger Bobo Plays the Tuba“. Roger Bobo ist ein US-amerikanischer Musiker, der auch über persönliche Kontakte eine Videobotschaft schickte und dem Chor zum Jubiläum gratulierte.

Im Zuge des Konzerts wurden Chormitglieder ausgezeichnet. Am Ende wurde noch Pianist Vlastimil Burkat verabschiedet, der den Chor 32 Jahre lang am Klavier begleitete. Er tritt seinen Ruhestand an, und somit war das Konzert seine letzte Aufführung mit dem Gesangsensemble. Bürgermeister Manfred Wühl bedankte sich beim gesamten GMV Hilaria für sein langes Wirken, wünschte alles Gute für die Zukunft und überreichte eine persönliche Spende.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.