Kunst des Stoffdrucks: Hommage an Designerin

Die Ausstellung „Kunst des Stoffdrucks“ bildet den dritten Teil im Textilschwerpunkt-Jahr des Museums Kautzen und wurde am Sonntag eröffnet.

Viele Druckverfahren

Stoffdruck, Siebdruck, Blaudruck, Stempeldruck, Modeldruck, Schablonendruck, Kartoffeldruck und Stoffdruck mit Naturmaterialien – das sind einige Möglichkeiten, Textilien zu bedrucken. In der Ausstellung werden Arbeiten von Edgart, Katharina Steinegger, Gerda Kohlmayr, Vesna Stih, Marie Lenoble, Bettina Zwirner, der HBLA Wien Herbststraße und der Zeugfärberei präsentiert.

Legendäre Modefeste in Primmersdorf

Gewidmet ist die Ausstellung jedoch der im Vorjahr verstorbenen Textildesignerin Vesna, alias Elfriede Michl, die lange Zeit im Schloss Primmersdorf wirkte. Vesna wurde 1935 in Wien als Elfriede Sekirnjak geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Sie besuchte die Textilschule Spenglergasse und danach die Akademie für angewandte Kunst. Danach arbeitete sie als Designerin in Gütersloh, Rom, Paris und Stockholm. 1970 gründete sie die Vesna-Werk stätte in Wien, 1987 übersiedelte sie die Werkstätte nach Primmersdorf. In den folgenden Jahren fanden legendäre Modefeste, Modeschauen und Ausstellungen statt. In der aktuellen Ausstellung sind einige Arbeiten von ihr zu sehen.

Belebung braucht handelnde Personen

Bürgermeister Manfred Wühl nahm die offizielle Eröffnung vor. Er bedankte sich bei allen, die zur Belebung des Museums beitragen, denn es genüge nicht, einen Raum zu haben, es bedürfe auch handelnder Personen. Die Ausstellung ist bis 8. Dezember an Sonn-und Feiertagen von 9 bis 12 und 14 bis 17 sowie nach Vereinbarung zu besuchen. Sie ist auch zu den NÖ Tagen der Offenen Ateliers zusätzlich geöffnet: am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr. Im Zelt vor dem Museum ist an diesem Wochenende ein erweitertes Angebot an Stoffdruckpro dukten diverser Designer zu sehen und zu erwerben. Am 16. Oktober von 10 bis 13 Uhr ist auch Stoffdrucken für Kinder möglich.

