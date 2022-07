Metal- und Rockfestival: Sommerfrische mit rauen Tönen

Werbung

Sommerfrische im Waldviertel mit zehn Bands in zwölf Stunden konnte man am Samstag beim Metal- und Rockfestival „Black Rainbow“ am Seedcamp in Kautzen erleben. Das Gelände, das durch die legendären „Tree of Life“ - Festivals bekannt ist, wurde dieses Mal mit etwas raueren Klängen beschallt.

Konzerterlebnis mit Headbang-Garantie

Die feine Auswahl an etablierten, öster reichischen und tschechischen Künstlern aus dem Bereich Hard ’n’ Heavy überzeugte nicht zuletzt mit Routine und Professionalität, jede Show wurde durch die absolute Hingabe und das Engagement der Musiker zum Konzerterlebnis mit Headbang-Garantie. Auf der langen Programmliste standen die Bands Portobello Express, Mothers Of The Land, Mortal Strike, Küenring, Liquid Steel, Ewig Frost, Exorcizphobia, Roadwolf, Franz Fuexe und 3 Tog Nimma Gacken Gwesn.

Auf die Beine gestellt wurde das Event von Stefanie und Rainer Buchhöcker (Eventrast.at) und Nino del Carlo (Rawk Dawg). Durch jahrelange Erfahrung im Event- und Gastrobereich haben sie innerhalb nur einen Monats ein komplettes Open-Air Festival aus dem Boden gestampft.

Kurzfristige Ersatzveranstaltung nach Absage

Anlass war die Absage, des neuen „Hell Awaits“ - Festivals in Wiesen aufgrund des Ausfalls zweier Headliner. „Darum kam Nino del Carlo auf uns zu und fragte uns kurzfristig, ob wir nicht gemeinsam eine kleinere Ersatzveranstaltung machen wollen“, erzählen Stefanie und Rainer Buchhöcker. „Die Bands wollten unbedingt spielen, da konnten wir nicht nein sagen.“

Rainer Buchhöcker, vormals Wandaller, war schon bei den damals ebenso legendären Rainbow-Partys des Avalon Allentsteig beteiligt. So entstand auch die Idee, das Festival Black Rainbow zu nennen. Bei dem Event kam auch die alte Avalon-Musikanlage nach langer Zeit wieder einmal zum Einsatz. Wenn es nach den Veranstaltern geht, soll das Festival weitergeführt werden, ob wieder am Seedcamp in Kautzen, ist unklar. Vielleicht wird es ein Wander-Black-Rainbow.

