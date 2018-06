Neu gestaltet und saniert werden soll der Otto-Prosenbauer-Platz in Kautzen.

Der Gemeinderat vergab dazu in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig die nötigen Erd-, Baumeister-, Straßen- und Asphaltierungsarbeiten für 106.094 Euro an die Firma Talkner. Geplant ist unter anderem ein Ruhebereich mit Sitzgelegenheiten und Schautafeln über die Marktgemeinde Kautzen und die Person Otto Prosenbauer einzurichten. Da die Eröffnung des neu gestalteten Platzes bereits im Rahmen des Kautzener Marktfestes Ende August erfolgen soll, werden die Arbeiten in Kürze starten.

Ein weiterer wichtiger Beschluss der Sitzung war die Vergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten für das Retentionsfilterbecken Kautzen-West bei der Firma Herka. In diesem Becken sollen Regen- und Oberflächenwasser vom Herka-Betriebsgelände und dem Herkaweg gesammelt werden, um geordnet im offenen Graben Richtung Kleingerharts und dort in den Kautzenbach geleitet werden zu können. „Dies ist notwendig, um den Kanal in der Bachzeile zu entlasten“, erklärt Bürgermeister Manfred Wühl.

Die Arbeiten wurden für 72.018 Euro an die Firma Talkner vergeben. Alle Beschlüsse der Sitzung erfolgten ein stimmig.