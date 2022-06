Pflanzenöl-Produktion ausgebaut

Von der Sicherung der regionalen Pflanzenölversorgung durch den Ausbau der Waldland Ölmühle in Kautzen machte sich am Donnerstag Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ein Bild.

Waldland beschäftigt sich mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in den Ölmühlen Oberwaltenreith und Kautzen mit der Produktion von Pflanzenölen. Der Betriebsstandort in der Marktgemeinde Kautzen, nahe der Grenze zu Tschechien, besteht seit dem Jahr 2000. 2019 konnte das Betriebsgelände mit einem Grundzukauf erweitert und damit der Grundstein für den Standortausbau gelegt werden.

Intensive Entwicklungsarbeit, vielfältige Erfahrungen und praktische Umsetzungen haben dazu geführt, dass Waldland als bedeutender Anbieter sowohl von Pflanzenölen als auch Presskuchen am Markt auftritt. „Wir sind sehr froh, dass sich die Produktion in den letzten Jahrzehnten durch viel Anstrengung und Engagement so gut entwickelt hat und eine Erweiterung notwendig wurde“, ist Waldland-Geschäftsführer Franz Tiefenbacher erfreut.

„Der Krieg in der Ukraine macht uns alle tief betroffen. Er betrifft auch uns, unsere Versorgung mit Energie und Lebensmitteln. Der Krieg, aber zuvor schon die Pandemie, haben uns vor Augen geführt, wie abhängig wir von Importen geworden sind“, betont Stephan Pernkopf und erklärt: „Pflanzenöl wird zu einem großen Teil aus dem Ausland zugekauft. Alleine 30 Prozent der EU-Importe von Rapsöl kommen aus der Ukraine. Für unsere Versorgungssicherheit sind regionale Produkte und Produzenten, wie etwa Waldland, von großer Bedeutung.“

Schwerpunkt verändert

Ursprünglich lag der Schwerpunkt der Pflanzenölgewinnung auf technischen Ölen, dieses Geschäftsfeld hat jedoch an Bedeutung verloren. Die Sektoren Lebensmittel und Futtermittel, aber auch Pharmazie konnten dagegen stark zulegen und werden intensiv von der Produktion in Kautzen bedient. Die wichtigsten Ölsaaten sind Öllein, Raps, Sonnenblumenkerne, Mariendistel, Traubenkerne, Mohn, Hanf, Leindotter und Besonderheiten wie z.B. Holunderkerne. Besonders geachtet wird auf die Qualität sämtlicher Produkte und Verarbeitungsprozesse, deshalb kann die Ölpflanzenverarbeitung auch zahlreiche international anerkannte Zertifizierungen vorweisen.

Mit Inbetriebnahme der Kaltpressanlage am Standort Kautzen wurde das Segment der Qualitätsöle, insbesondere von Bio-Leinöl, stark ausgebaut und der Anteil an kaltgepressten, nativen Pflanzenölen in Österreich gesteigert. Waldland etablierte sich mit dem Ausbau zu Österreichs größter Kaltpressanlage für (Bio)-Pflanzenöle. Dazu wurden die Anbauverträge mit den Landwirten aus der Region ebenfalls stark ausgeweitet. Gesamtheitlich betrachtet sichert Waldland dadurch einen Teil des österreichischen Ölsaaten anbaues und trägt wesentlich zur inländischen Versorgungssicherheit mit Speiseölen bei.

Die bisherige Verarbeitungsmenge an den bestehenden Ölpressen betrug 7.000 Tonnen Ölfrüchte. Mit der neuen Kaltpressanlage steigerte sich die Produktionsmenge auf 12.000 Tonnen pro Jahr. Das bedeutet eine Kapazitätserhöhung am Standort Kautzen um 5.000 Tonnen Saat pro Jahr.

