Die Sportler des USV Kautzen luden am 23. Februar zum Ball nach Kautzen in das Marktplatz-Cafe-Restaurant.

Gleich zu Beginn wurde den Gästen der erste Höhepunkt des Abends in Form einer spektakulären und akrobatischen Eröffnungsshow der Magic Spirits geboten. Ein weiteres Highlight des Sportlerballs war die Mitternachtseinlage unter dem Motto „Was tut sich so in Kautzen?“

In Form einer Sondersendung der ZIB 2 wurden folgende aktuelle Schlagzeilen herangezogen: „Lagerhaus erhöht Sicherheitsmaßnahmen“ und „Sparmaßnahmen im Pflegeheim“. Die Verlosung der Tombolapreise im Gesamtwert von 2.800 Euro rundete das Programm ab. Über den ersten Preis in Form eines Bierkulinariums für 20 Personen in der Brauerei Schrems freute sich Patrick Franz.