Spenden für Ukraine: Alte Melodien in neuem Gewand

„A Musi, a Musi“ sollte die Besucher im Jugendheim am 25. März unterhalten. Eingeladen hatte dazu das Bildungs- und Heimatwerk in Kooperation mit der Telestube Granit, begrüßt wurden die Gäste von Engelbert Pöcksteiner.

Helmut Hutter (Gesang und Rezitation) und das Waldviertler Schrammeltrio — bestehend aus Franz Wieczorek (Akkordeon), Roman Honauer (Geige) und Hermann Binder (Kontragitarre) — boten einen abwechslungsreichen und vergnüglichen Abend, an dem bekannte und auch weniger bekannte Wienerlieder mit viel Schmäh und Humor vorgetragen wurden.

In Anlehnung an den bereits vor zwei Jahren geplanten und dann durch die Pandemie ausgefallenen Liederabend präsentierten die Musiker ein Kriegslieder-Medley von Franz Cermak, der diese im Schützengraben in Polen im Ersten Weltkrieg getextet haben dürfte. Für die melodische Grundlage standen das „Hobellied“ und „Am Brunnen vor dem Tore“ Pate.

Alte Texte - doch mit aktuellem Inhalt

Der weitere Verlauf des Abends war den eher erfreulicheren Themenbereichen gewidmet, etwa dem langwierigen „Blusenkauf“ oder der vergeblichen Suche nach der passenden Frau — die vielleicht auch an den enormen Ansprüchen des Heiratswilligen scheitert. Hierbei erwies sich das komödiantische Talent von Helmut Hutter als besondere Ergänzung zu den Texten, die er in gekonnter Mimik und Gestik vortrug. So blieb kein Zweifel daran, wer „Der schönste Mann von Wien“ sei. Dafür verzieh das Publikum auch gerne ein paar „Hänger“, die Hutter charmant ins Programm verpackte und die der Unterhaltung durchaus noch einen positiven Reiz gaben. Wie sehr sich die Tagesprobleme wiederholen, zeigte sich in dem Couple „Lassen‘S Ihna impfen“ von Karl Lorenz, das bereits vor 140 Jahren geschrieben worden war. Aktuell war auch ein Stück des Schrammel-Musikers Roland Neuwirth zur Situation im Krankenhaus.

Zwischen den Liedstücken las Helmut Hutter unterhaltsame Texte, etwa über den „Gegenkandidaten“ — wobei sich der im Publikum anwesende Bürgermeister Manfred Wühl aufgrund dieser Gegenkandidatsrede wohl bei der nächsten Wahl keine Sorgen um sein Amt machen muss — oder Gedichte von Peter Tramontana, der in Alberndorf bei Raabs gelebt hatte.

Die freien Spenden, die an diesem Abend eingenommen wurden, kommen den Opfern bzw. Hilfsorganisationen des Ukraine-Krieges zu Gute.

