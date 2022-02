Topothek: Ein Klick in die Vergangenheit

Rund ein Jahr Arbeit liegt hinter dem Team der Topothek Kautzen, allen voran Franz Eglau aus Kleintaxen, der als Koordinator sehr viel Zeit in den Aufbau der digitalen Bilder- und Dokumentensammlung investiert hat und auch bereit ist, weiter zu investieren.

„Die Stunden darf man dabei nicht rechnen. Genau genommen habe ich mir mit der Topothek ein Vollzeit-Hobby gesucht“, schmunzelt der ehemalige Gemeindesekretär, der in Gottfried Eggenhofer und Gerhard Wanko, beide Mitglieder der Telestube Kautzen, sowie Franz Biedermann drei eifrige Unterstützer zur Seite hat.

Die rund 3.200 Exponate, die derzeit abgespeichert sind, stammen zum Großteil aus Eigenbesitz. „Sortieren ist die Hauptarbeit“, erklärt Eglau, der – wie viele andere Hobbyfotografen – ein umfassendes Archiv an Analogaufnahmen besitzt, „und idealerweise auch das Dokumentieren der Fotos, denn die Leute interessiert schließlich, wer auf den Bildern zu sehen ist.“ Eine Aufgabe, die nicht immer gelingt, denn vor allem bei sehr alten Fotografien sind die Personen nur noch schwer oder gar nicht zu identifizieren.

Die Topothek Kautzen ist sehr übersichtlich aufgebaut und in verschiedene Themenbereiche gegliedert, die eine rasche Suche erleichtern: beispielsweise Orte, Vereine, Pfarre, Naturereignis, Gemeinderat. Einen großen Bereich nehmen auch Post- und Ansichtskarten sowie Parten- und Andenkenbilder ein.

Mit wie viel Enthusiasmus und Genauigkeit Eglau sein „Vollzeit-Hobby“ betreibt, zeigt sich bei der Übergabe einer Luftaufnahme von Kleintaxen mit der ungefähren Angabe von „in den 70ern vielleicht“. „Das ist leicht herauszufinden. Hier beim Nachbarhaus wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme das Dach neu eingedeckt. Das ist in den Aufzeichnungen über die Bauverhandlungen ersichtlich.“

Der besondere Stolz sind zwei „Frequentationszeugnisse“ aus den Jahren 1879 (Volksschule Großtaxen) und 1885. (Volksschule Kautzen). Diese wurden den Schülern ausgefolgt, weil sie mit ihren Eltern in eine andere Gemeinde umzogen. Dazu gibt es einen Brief mit Stempel auf dem der Weg von Kautzen nach Karlstein ersichtlich wird. „Von Kautzen ging es nach Dobersberg, mit der Postkutsche über Zlabings nach Waidhofen und von dort nach Göpfritz und über Raabs nach Karlstein. Das Bemerkenswerte daran ist jedoch, dass dies alles innerhalb eines Tages passierte“, schildert Franz Eglau beeindruckt von den damaligen Postwegen.

„Der nächste Schritt im Aufbau der Topothek Kautzen wird die Kontaktaufnahme mit Vereinen sein, deren Aktivitäten meist sehr detailliert in den Vereinsarchiven dokumentiert sind,“ blickt Eglau in eine weiterhin arbeitsreiche Zukunft. Doch auch wenn Privatpersonen Fotos oder Dokumente das Gemeindegebiet betreffend haben, die sie der Topothek Kautzen zur Verfügung stellen möchten, können sich diese gerne am Gemeindeamt melden. Gesammelt werden Zeitdokumente bis in die Gegenwart, denn „auch diese sind in ein paar Jahren schon Geschichte“.

Wer einen Blick in die Topothek Kautzen werfen möchte, kann dies unter http://www.kautzen.topothek.at tun.

Erinnerung bewahren

