Die Nachricht vom Ableben ihres ehemaligen Kommandanten Johann Sohr traf die Feuerwehr der Marktgemeinde Kautzen schwer.

Am Freitag wurde der im 77. Lebensjahr Verstorbene beigesetzt. Sohr hatte sich als Pionier auf dem Gebiet der Feuerwehrjugend und Ausbildung verdient gemacht. Er trat im Mai 1973 der Feuerwehr Kautzen bei, und wurde 1976 vom damaligen Kommandanten Herbert Perzi zum Jugendführer ernannt. Von 1978 bis 1988 war Sohr auch als Bezirkssachbearbeiter der Feuerwehrjugend und als Hauptbewerter bei den NÖ Jugendleistungsbewerben tätig.

1977 legte er als erstes Mitglied der Kautzener Wehr das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold ab. 1981 wurde er zum Kommandanten der FF Kautzen und zum Unterabschnittskommandanten gewählt, 1986 zum Abschnittskommandanten-Stellvertreter und Bezirkskommandanten-Stellvertreter. Diese Funktionen übte Sohr bis 1991 aus. Während seiner zwei Funktionsperioden war er neben dem Ankauf mehrere Fahrzeuge, dem Ausbau des Dachbodens und Bau des Schlauchturms im Feuerwehrhaus, der Installation der Sirenenfunksteuerung und dem Einbau einer Fernwärmeheizung im Feuerwehrhaus auch für die Organisation von Feuerwehrbällen, Sonnwendfeuern und Großveranstaltungen verantwortlich.

Faschingsumzug wurde im TV übertragen

Höhepunkte im Veranstaltungsbereich war die 100-Jahr-Feier der Wehr im Jahr 1982 mit einem historischen Festumzug, ein großer Faschingsumzug 1984, der sogar im Fernsehen übertragen wurde, eine große Autotombola 1987 und der Bezirksfeuerwehrtag mit Leistungsbewerben 1989. Er verstand es, die Mitglieder der Feuerwehrjugend für die Ausbildung mit seinem Team zu begeistern, was mit einem Landessieg bei den Feuerwehrleistungsbewerben in Bronze 1985 und einem dritten Platz in Silber belohnt wurde.

2007 trat Sohr den Feuerwehr-Ruhestand an, engagierte sich aber weiterhin bei Ausflügen und gemeinsamen Besuchen von Veranstaltungen. Wenn es seine Gesundheit zuließ, kam er dienstags im Feuerwehrhaus vorbei – zum letzten Mal am 19. März dieses Jahres.