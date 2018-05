"Tree of Life"-Festival feierte 20-Jahr-Jubiläum .

Das „Tree of Life“-Festival fand am Seedcamp-Areal in Kautzen statt. Dieses Jahr wurde 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Viele Besucher aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland feierten ein friedliches und entspanntes Fest.