Tree of Life: „Odyssee“ über Drachenwiese

Frauentempel, Männerkreis, Schwitzhütte, Feenwiese, Waldhafen, Drachenwiese, Musik, Kunst und Begegnung: Das „Tree of Life“-Festival ist zurück. Die Veranstaltung, die bereits 23-mal am „Seedcamp“ in Kautzen stattfand, versuchte sich heuer an einem ganz neuen künstlerischen Zugang. Im Zentrum stand ein interdisziplinäres Kunstprojekt mit 13 Künstlern und Wissenschaftlern unter der Leitung des Künstlers Mike Hentz, der die Besucher auf eine „Odyssee“ entführte – eine Prozession quer durchs Gelände mit zahlreichen aktionistisch bespielten Stationen. Wie jedes Jahr gab es auch ein vielfältiges Programm mit Konzerten, DJs, Workshops, Kinderprogramm, Visuals und Lichtinstallationen, offenen Bühnen und Werkstätten sowie Jam-Sessions.

Schon eine Woche vor Festivalbeginn sind die Künstler, die „13 Argonauten“, im Kautzener Rosental gelandet und gestalteten mit der Tree of Life Crew den „Tempel der Social Media“: In den Mauern der zentral gelegenen 480 Jahre alten Mühle wurde eine Radiostation im gemütlichen „Odyssee Salon“ eingerichtet, von wo aus Live-Interviews, Lesungen, Musik, redaktionelle Beiträge und Programmankündigungen direkt auf den Platz und in die Welt gestreamt wurden.

Organisator Stefan Stein freute sich, die „magische Reise“ gemeinsam mit zahlreichen Künstlern aus aller Welt gestalten zu können, darunter etwa die ukrainische Schauspielerin, Regisseurin und Aktivistin Ira Nirsha oder der Kurator und Medientheoretiker Andreas Leo Findeisen.

An den Abenden gab es auf der „Agora“-Bühne ein abwechslungsreiches Programm mit Reggae, Gypsy Jazz, Swing, Wienerlied oder tanzbaren Trommel- und Didgeridoo-Sounds. Die Band „Dunkelbunt“, europaweit bekannt für ihre groovigen elektronisch-instrumentalen Produktionen, war am Samstagabend zu hören. Auf der „Waldbühne“ servierten DJs wie gewohnt Down beat und House.

Die „Drachenwiese“ war ein Schutz- und Rückzugsort für die vielen Kinder und Familien am Festival, wo man sich nicht nur vom Wirbel erholen, sondern sich auch mit dem Team aus Pädagoginnen und engagierten Eltern kreativ betätigen konnte. Musik und Künstler aus aller Welt, Workshops für Leib und Seele und ein liebevoll gestaltetes Ambiente sind die Elemente, die das Publikum seit vielen Jahren beinahe magisch anziehen.

