Einen Lieferservice für jene Leute, die nicht kochen wollen oder können oder möglichst zu Hause bleiben sollen, bietet der Marktplatz-Café-Restaurant-Wirt Oskar Buschek an.

Seine Lokale in Kautzen und Gastern musste er aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen schließen, doch für Leute im Umkreis von sieben Kilometern rund um Gastern und Kautzen stellt er sich nach wie vor in die Küche.

„Es gibt täglich Mittags und Abends Burger, Cordon Bleu und Schnitzel“, sagt Buschek. Nach Bestellung per Telefon liefert er das Essen entweder nach Hause, oder bietet die Abholung an einem gesicherten Ort ohne direkten Kontakt an. Am Wochenende zeigte sich vor allem am Sonntag steigende Nachfrage, und für kommenden Sonntag bietet Buschek als „Special“ Backhendl mit Kartoffelsalat an