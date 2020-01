Mit festlichen Klängen und dem besonderen Jubiläum eines bedeutenden deutschen Komponisten wurde das neue Jahr am Sonntag musikalisch mit „Virtuhuss“ eingestimmt. Für das erste Neujahrskonzert in dieser Form hat die passionierte Violinistin Gabriele Huß-Kubizek ein besonderes Programm aus dem Hut gezaubert und Ludwig van Beethoven nach 250 Jahren wieder zum Leben erweckt.

Gemeinsam mit der Pianistin Miyuki Schüssler gab sie die „Romanze F-Dur Op. 50“ zum Besten. Mit diesem Stück zeigte sie, dass klassisch nicht per se langweilig sein muss.

Von Nervosität war weit und breit keine Spur, denn die Violine gehört seit ihrem vierten Lebensjahr zu ihrem (fast) tagtäglichen Begleiter. Das Musizieren wurde ihr in die Wiege gelegt, denn auch ihr Vater war Komponist, Musikwissenschaftler und Chorfachmann.

„Harte Kost“ & sodann Erholung in der Toskana

„Nachdem wir ins 18. Jahrhundert eingetaucht sind, folgt jetzt das zuletzt komponierte Kammermusikstück vor dem Tod Brahms“, leitete sie mit viel Charme und Elan das nächste Stück ein. Nach dieser „harten Kost“ war Erholung angesagt – mit „Frühling in der Toskana“ von Gerhard Winkler, bei dem die Töne der beiden Instrumente förmlich zu verschmelzen schienen.

Das danach folgende „Wohlfühlstück“ bringt die Stimmung am Morgen nach einer ausgelassenen Nacht näher und dies fing der Komponist Fritz Kreisler in seinem Werk „Caprice Viennois Op. 2“ eingefangen hat. Einmal in ihrem Leben wollte Huß-Kubizek „Rosenkavalier“ spielen. Sie nutzte ihre Chance in Kautzen und verpackte das altertümliche Musikstück von Richard Strauß ohne Schwierigkeiten in ein Duett mit ihrer langjährigen Kollegin Miyuki Schüssel. Die beiden Virtuosen ergänzen sich seit über 20 Jahren perfekt und erfreuen ihr Publikum mit Kammermusik auf sehr hohem Niveau.

Bereits im zarten Alter von 14 Jahren hat Gabriele Huß-Kubizek in einem Orchester in Bad Ischl das Publikum begeistert und ein Stück ist ihr besonders in Erinnerung geblieben: die „Paganini-Melodie“.

Nach diesen beruhigenden Klangfolgen zauberten die beiden noch einen Tango aus dem Handgelenk.