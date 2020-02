Gerhard Bräuer fährt mit dem Pick-up hinaus in den mit Laubbäumen bereicherten Fichtenwald. Vier selbst gebaute Nistkästen liegen auf der Ladefläche, sie werden an guter Stelle montiert werden. Er will natürlichen Fressfeinden des Borkenkäfers zur schnelleren Vermehrung verhelfen: Vögeln wie Meise, Kleiber, Baumläufer oder Specht.

„Das ist ein kleiner Anfang, eine Mithilfe“, sagt der Kautzener, darauf hinweisend, dass das keine 100-prozentig funktionierende Gegenstrategie. „Man wird den Borkenkäfer nicht wegbringen können, aber wenn schon die erste Generation dezimiert wird, ist schon etwas geschafft.“ Der 65-jährige ehemalige Lehrer ist „Freizeitbiologe“, wie er sagt. Die Biologie, Zoologie und Mineralogie sind sein Metier. Und er ist Umweltschützer.

Karin Widhalm Der 65-jährige Waldbesitzer will das Holz nicht mit Schrauben beschädigen: Er befestigt die Nistkästen mit Draht.

Nistkästen zu bauen „ist das Natürlichste“ und im Vergleich zu Borkenkäfer-Fallen sowie Spritzmitteln das Umweltschonenste. Er verwendet alte Baumstämme, in diesem Fall eine Fichte. Die Abdeckung ist aus unbehandeltem Holz. Der Nistkasten lässt sich unten aufschieben, damit das Nest einmal im Jahr ausgeräumt werden kann. Das ist für die Wiederbesiedlung notwendig.

Bräuer sucht seinen bisher unbeschädigten Wald nach einem idealen Baum ab: Kein Borkenkäfer war bisher dort, die Gegend ist doch höher gelegen als andere. Der Kleinwaldbesitzer gehört dennoch zu den Betroffenen, nämlich im Wald gleich neben dem „Platz des Skorpions“ in Kautzen. Der Kautzener hat drei Viertel, sein Sohn bewirtschaftet 3,5 Hektar.

Schnell findet der 65-Jährige eine Fichte: Der Nistkasten darf nicht auf der Regenseite angebracht werden und er achtet darauf, dass der Marder als „Feind der Vögel“ kein leichtes Spiel hat, das Nest zu plündern. Er hat sich entschieden, keine Schrauben zu verwenden.

Der Baum darf seinen Wert nicht verlieren

Denn der Wert des Holzes („Spitterholz“) purzelt dann in den Keller: „Man bekommt sieben, acht Euro pro Kubikmeter, statt 50 oder 100.“ Bräuer greift deswegen zum Draht und wickelt diesen mit dem Nistkasten um den Stamm.

Diese Metallschnur muss regelmäßig gelockert werden, denn sonst wächst sie mit der Entwicklung des Baumes ein. Das Loch ist diesmal für die Größe von Meisen konzipiert, die den ausfliegenden Käfer verspeisen. Der Kautzener hat zehn Nistkästen bereits angebracht, bis zu 25 könnten es werden.

„Helfen wir mit, die Borkenkäfer-Schädigung unseres Waldes einzudämmen“, fordert er seine Kollegen auf. „Die geschlüpften Jungvögel dezimieren die schlüpfenden Käfer und mindern die Gefahr eines neuerlichen Befalls.“