Wenn Laserlicht und Elektro-Musik auf Lagerfeuer und Didgeridoo treffen, wenn auf Frauenplätzen und in Männerkreisen nicht das Trennende sondern das Verbindende gesucht wird, und wenn sich leuchtende Drachen mit tanzenden Flammen verbinden, dann ist man am „Tree of Life“ rund um die alte Mühle im Rosental bei Kautzen.

Auf dem großen Gelände, fernab des Alltags, entstand wieder eine Welt zum Tanzen, Austauschen, Staunen, Basteln und Entspannen. Man betrat eine alternative, natürliche Erlebniswelt, einen Kreativspielplatz mit Paradiesgärten und Wunderwelten.

Ein friedlicher Ort, an dem Achtsamkeit und Herzensbildung weit vor Zorn und Aggression stehen und eine eigene „Republik der Kinder“ ausgerufen wird.

Zurück bleiben nach drei Tagen Festival inspirierende Erinnerungen und kahle Stellen in der Wiese. Das Gras wurde weggetanzt.