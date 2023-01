Bezirk Waidhofen/Thaya: Wer soll das bezahlen?

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Die Auswirkungen von Pandemie und Teuerungswelle machen es den Kunst- und Kulturveranstaltern nicht einfach, ihre Häuser zu füllen. Ein Besucherrückgang zieht sich quer durch alle Sparten.

Groß: „Wir setzen auf bekannte Künstlernamen“

Günther Gross setzt auf bekannte Künstler. Foto: privat

„Es ist unbestritten, dass die Besucherzahlen rückläufig sind“, stellt Günther Groß von den Galerien Thayaland fest. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt der Galerist auf mehr Präsenz auf den Social-Media-Plattformen, zum Teil auch mit Video-Beiträgen. „Außerdem hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass bekannte Namen auch ein Besuchermagnet sein können“, stellt Groß fest. Diese Erkenntnis wird in diesem Jahr mit dem Maler und Bildhauer Bruno Gironcoli im Juni im Lindenhof in Raabs umgesetzt. In der Kunstfabrik in Groß-Siegharts soll Andreas Werner für volle Galerieräume sorgen. Der Künstler war bereits als „Unbekannter“ einmal in Groß-Siegharts zu Gast und wurde 2022 mit dem Strabag-Preis ausgezeichnet.

Die finanzielle Situation sieht Groß noch entspannt: „Wir sind auf Förderungen von Bund und Land angewiesen. Da gibt es derzeit noch kein Pro blem. Was die Zukunft bringt, lässt sich im Moment nicht abschätzen.“ Für die Künstler selbst hofft Groß auf ein „Fair-Pay-System“, über das aktuell noch diskutiert wird und das auch den Ausstellenden zukünftig eine Abgeltung ihrer Kosten bescheren soll.

Betrieb nur durch freiwillige Mitarbeiter möglich

Ewald Polacek baut auf den Enthusiasmus seiner Theaterkollegen. Foto: privat

Einen deutlichen Besucherrückgang bestätigt auch Ewald Polacek vom Theater an der Mauer in Waidhofen. „Die Zahlen im Frühjahr 2022 waren katastrophal, jetzt geht es schön langsam wieder bergauf. Nur trifft das nicht nur unser Theater, es trifft alle Kulturveranstalter“, erklärt Polacek. Besonders die hohen Energiekosten schlagen sich negativ auf das Theaterbudget nieder.

„Als wir die aktuelle EVN-Vorschreibung gesehen haben, hat es uns beinahe aus den Socken gehoben. Ich weiß nicht, wie wir das auf Dauer schaffen sollen“, ist der Theaterchef besorgt. Der Theaterbetrieb könne ohnedies nur durch die enthusiastischen Mitglieder aufrechterhalten werden, die ehrenamtlich auf allen Gebieten arbeiten, nicht nur auf der Bühne. „Die Technik, die Kassa, alles wird bei uns durch Freiwillige abgedeckt“, dankt Polacek seinen Theaterfreunden und hat auch Verständnis dafür, dass die Besucher ausbleiben. „Die Leute kämpfen natürlich alle mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten, die Kultur bleibt dabei vielfach auf der Strecke.“

Jugend meist nur temporär verfügbar

Der Nachwuchs ist ein Problem - und das nicht nur bei Kulturinitiativen, das gilt auch für Sportvereine oder auch Feuerwehren. „Jugendliche machen gerne bei punktuell gezielten und temporären Ereignissen mit, die Verpflichtung, ein ganzes Jahr ständige Vereinsarbeit zu tätigen, wird immer schwieriger“, stellt Herbert Höpfl fest. Auf den Folk-Club Waidhofen umgemünzt heißt das zum Beispiel: Vereinsarbeit im Igel während des Jahres ist betreffend Nachwuchs zu akquirieren schwierig, für das Musikfest, also ein temporärer Event, einigermaßen leichter.

Auch der Folk Club liegt mit einem Besucherrückgang von rund 50 Prozent im österreichweiten Trend. „Ein Stammpublikum aufzubauen ist schwierig, ein Stammpublikum zu halten ist noch schwieriger. Speziell sind uns im Zuge der Pandemie viele Besucher verloren gegangen. Das hat verschiedene Gründe. Eine Studie des Kulturministeriums hat diese Problematik analysiert. Es gibt viele kleine Puzzle-Teile, die insgesamt dann ein Bild des Besucherrückgangs ergeben. Das gilt es jetzt in mühsamer Kleinarbeit wieder aufzuholen.“ Das Musikfest ist auch hier eine Ausnahmeerscheinung. Events, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben, werden nach wie vor angenommen und gerne besucht.

Für die Kultur ist nie genug Budget vorhanden

Sein Herz schlägt für die Kultur: Herbert Höpfl. Foto: privat

Herbert Höpfl kennt die Medaille von beiden Seiten, da er auch auf Gemeindeebene für den Bereich Kultur zuständig ist. „Der persönliche Kontakt mit den Kulturvereinen in Waidhofen ist mir wichtig, so kann man bereits vor einem Subventionsansuchen diverse Anliegen besprechen.“ Ein rigoroser Anstieg dieser sei jedoch nicht zu bemerken. Was auf alle Fälle in diesem Jahr ein Thema wird, ist der Anstieg der Energie- und Mietkosten für Vereine. „Dazu hoffe ich, dass es möglich sein wird, ein wenig unterstützend zur Hand zu gehen“, so Kulturstadtrat Höpfl.

Auf die Frage, ob das Budget genügend Mittel zur Verfügung stelle, meint Höpfl: „Gleich vorweg: Wenn man Kulturarbeit ernst betreibt, ist klarerweise nie genug Budget vorhanden. Es ist daher eine Herausforderung als Kulturverantwortlicher, hier eine halbwegs gerechte Verteilung zu bewerkstelligen. Summa summarum kann ich jedoch sagen, dass es mit dem derzeitigen Kulturbudget doch möglich ist, den Vereinen unter die Arme zu greifen.“

Aber nicht nur das Geld ist wichtig, sondern die Vereine brauchen auch moralische Hilfe. Ihre Tätigkeiten sollen nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden sollten. „Es ist extrem motivierend für die idealistisch agierenden Mitarbeiter, wenn ihre Arbeit durch einen Besuch wertgeschätzt wird“, weiß Höpfl aus eigener Erfahrung zu berichten.

