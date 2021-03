In der NÖ Landeswarnzentrale ging um 3 Uhr Früh ein Notruf über einen brennenden Schuppen in Großeberharts ein. Bei der Anfahrt zur Einsatzstelle war der Feuerschein deutlich sichtbar und die Flammen schlugen bereits meterhoch in den Nachthimmel. Der Schuppen des Vierkanthofes stand beim Eintreffen der ersten Löschmannschaften in Vollbrand. Durch den massiven Funkenflug drohte eine rasche Brandausbreitung auf einen weiteren Vierkanthof in der Nachbarschaft.

Von einem rund 100 Meter entfernten Löschteich und aus dem Hydrantennetz legten die Feuerwehrleute mehrere Löschleitungen und begannen mit dem Schützen der gefährdeten Gebäude. Eine Brandausbreitung auf einen weiteren, direkt an das Brandobjekt angebaute Schuppen sowie auf den benachbarten Vierkanthof konnten die Einsatzkräfte erfolgreich verhindern. Die Flammen konnten in weiterer Folge rasch eingedämmt und nach rund einer Stunde gelöscht werden.

Im Schuppen befand sich ein Traktor und ein Anhänger, der mit mehreren Strohrundballen beladen war. Mit einem Hoflader wurden die glosenden Rundballen vom Anhänger abgeladen und im Innenhof zerteilt, damit die Glutnester abgelöscht werden konnten. Aufgrund der hohen Einsturzgefahr konnte der Schuppen nicht mehr betreten werden. Um versteckte Glutnester aufspüren und ablöschen zu können, kontrollierten die Einsatzkräfte mit mehreren Wärmebildkameras die direkt angrenzenden Gebäude und den vom Brand betroffenen Schuppen. Mehrere Atemschutztrupps führten anschließend Nachlöscharbeiten durch. Mit dem Atemluftkompressor der Feuerwehr Waidhofen/Thaya wurden die gebrauchten Sauerstoffflaschen wieder aufgefüllt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Großeberharts, Artolz, Pfaffenschlag, Kleingöpfritz, Großgerharts und Waidhofen/Thaya mit insgesamt 55 Mitgliedern. Vor Ort waren auch das Rote Kreuz Waidhofen/Thaya und eine Streife der Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.