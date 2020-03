Was tun, wenn das Auto streikt? Auch in der Corona-Krise haben die Werkstätten im Bezirk für solche Fälle vorgesorgt, denn die gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung des Coronavirus lassen den Betrieb von KFZ-Werkstätten weiter zu.

Schlagwort: Aufrechterhaltung der Mobilität in Krisenzeiten

Im Autohaus Wais ist der Handel geschlossen, die Verkäufer sind zu Hause. In den Werkstätten läuft ein Notdienst mit reduzierter Mannschaft.

Das Schlagwort lautet hier: Aufrechterhaltung der Mobilität in der Krisenzeit, vor allem für medizinisches Personal, Personal im Lebensmittelhandel oder wenn Menschen ins Krankenhaus gebracht werden müssen, oder auch für Firmenkunden mit kritischer Infrastruktur wie die EVN oder die Polizei, auch für Kunden, deren Fahrzeug vielleicht nicht anspringt oder bei Fahrzeugen, die nach einem Unfall von der Straße abgeholt werden müssen.

Pickerl und Service theoretisch möglich

Theoretisch sind Pickerl und Service auch möglich. Jedoch geht man nicht davon aus, dass dies im Moment von den Kunden gewünscht wird, zudem man angehalten ist nur die notwendigsten Besorgungen zu erledigen. Im Betrieb wird auch darauf geachtet, dass möglichst nur ein Mitarbeiter im Raum ist bzw. die Mitarbeiter nicht dicht gedrängt arbeiten, berichtet Prokurist Jürgen Wais.

Großteil der Servicetermine abgesagt

Ebenso keinen Handel und nur einen Notbetrieb in der Werkstatt gibt es im Autohaus Lirnberger. „80 bis 90% der Service-Termine wurden abgesagt“ erzählt Alexander Lirnberger.

„In zwei Wochen müssen wir uns etwas anderes überlegen“

„Im Moment sind Mitarbeiter auf Urlaub oder bauen Überstunden ab. Wir hoffen, dass das Ganze in zwei Wochen wieder vorbei ist, sonst muss man sich leider etwas anderes überlegen“, gibt er sich nachdenklich. Wobei in den Werkstätten die Verdienstverluste nicht so hoch sein würden, da sich die Termine für Services nur verschieben. In der Gastronomie sähe das anders aus.

Aufträge am Montag „weggearbeitet“

Im Autohaus Hofstetter wurde am Montag noch weggearbeitet, was auf dem Plan stand. „Die meisten Kunden wollten es erledigt haben, denn meist besteht ohnehin nicht viel Kontakt. Die Kunden stellen das Auto bei uns ab und holen es am Abend wieder“, sagt Mitarbeiterin Petra Dangl.

Neue Aufträge kämen im Moment kaum herein, das Telefon stünde still. Der Notbetrieb ist aber auch hier auf jeden Fall gewährleistet.

Auch die vom Raiffeisen-Lagerhaus Waidhofen betriebenen Autohäuser in Waidhofen, Groß Siegharts und Dobersberg haben ihre Werkstätten für Reparatur- und Servicearbeiten geöffnet, die Schauräume müssen jedoch so wie überall geschlossen bleiben.