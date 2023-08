Zwutschgerl feierten Sommerfest

Sonnig startete das Sommerfest am Samstagnachmittag bei den Zwutschgerl in Waidhofen. Alle zwei Jahre veranstaltet Christiane Mann mit ihrem Team ein Sommerfest, das in diesem Jahr von "Tante Hedwig" musikalisch umrahmt wurde.

Mit einem Stempelpass ging es für die Kids los: Hüpfburg, Kinderschminken, Basteltisch und weitere Stationen konnte man erkunden. Alexander und Michael Mann bewirteten die Besucher mit kühlen Getränken, Snacks und Kuchen, die von den Eltern als freie Spende bereitgestellt wurden.

25 Zwutschgerl in der Tagesbetreuung

Im November 2020 wurde die Kinderbetreuung "Zwutschgerl" am Standort Schubertweg 12 in Waidhofen ins Leben gerufen. Der damalige Bürgermeister Robert Altschach initiierte innerhalb eines Jahres die Sanierung. Zurzeit sind 25 kleine Zwutschgerl in der Tagesbetreuung, und da ab September der Betreuungsschlüssel auf 1:5 sinkt, freut dies natürlich das gesamte Team. Das heißt mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit für die Zwerge. Was die Eltern mit großer Freude noch ab September erwarten dürfen: die Kosten für die Vormittags-Betreuung von 7 bis 13 Uhr wird vom Land Niederösterreich übernommen. Die sechs Mitarbeiter unter der Leitung von Christiane Mann werden dann aufgestockt, da der Anspruch jetzt schon enorm groß ist.

Übersiedelung Anfang 2024 geplant

Seitens der Gemeinde wurde das Bahnhofsareal in Waidhofen gekauft, wohin die Zwutschgerl übersiedeln sollen, Baubeginn für die Kleinstkinder-Tagesbetreuungseinrichtung wird Anfang 2024 sein, es sollen 30 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen. "Wichtig ist das Angebot für unter 3-jährige Kinder auszuweiten, damit Familien entscheiden können, ob sie eine Betreuung in Anspruch nehmen möchten oder nicht. Darum wird in eine Kleinstkind-Tageseinrichtung investiert, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu ermöglichen.“ erklärt Bürgermeister Josef Ramharter.

Auch bietet die Tagesbetreuungstätte in Waidhofen in den Ferien allen Kindern bis 16 Jahren eine Betreuung an. Auch in Groß-Siegharts, wo eine weitere Kinderbetreuung von den Zwutschgerl ist, wird am Samstag, 26. August ein Sommerfest veranstaltet.

„Wir freuen uns, dass wir für die Eltern ein unterstützender Begleiter sein dürfen und das Wichtigste für die Familien – die Kinder - behüten und fördern können. Unser größtes Ziel ist, dass die Kinder stets in ihren Bedürfnissen abgeholt werden und wir mit den Familien ein vertrauensvolles Miteinander schaffen. Es ist großartig, dass uns die Gemeinde Waidhofen in unserer Tätigkeit voll und ganz unterstützt.“ sagt Christiane Mann.