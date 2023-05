Gratis-Vormittagsbetreuung für unter 2,5-Jährige im Bezirk Waidhofen

Die im November des Vorjahres beschlossene NÖ Kinderbetreuungsoffensive umfasst fünf Eckpunkte, unter anderem die Gratis-Vormittagsbetreuung von Kindern unter 2,5 Jahren ab September 2023. Sind die Gemeinden dafür gerüstet?

In Thaya gibt es seit 2019 das Kükennest. Christina Prügl, Leiterin der Tagesbetreuungsstätte, berichtet: „In unserer Einrichtung werden Kinder ab einem Jahr betreut. Gemäß den Vorgaben können wir bis zu 15 Kinder pro Tag aufnehmen.“

Derzeit kommt etwa die Hälfte der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden. Das könnte sich bei einer höheren Nachfrage aufgrund der kostenlosen Vormittagsbetreuung ändern. „Sollte der Bedarf nach Betreuungsplätzen aus Thaya steigen, müssen wir das Angebot für Kinder aus Fremdgemeinden reduzieren“, so Prügl. Gegenwärtig sei keine vermehrte Nachfrage bemerkbar.

Zur Frage nach dem Personalbedarf erklärt Prügl: „Steigt der Bedarf an Nachmittagsbetreuung, weil die Eltern durch die Gratis-Vormittagsbetreuung die Nachmittage dazunehmen, werden wir Personal aufstocken müssen.“

Stadtrat Markus Loydolt ist in Waidhofen Ansprechpartner für Kindergärten. Er berichtet: „Wir haben in Waidhofen seit November 2020 eine Tagesbetreuungseinrichtung, die vom Verein Waidhofner Zwutschgerl geführt wird. Ab September rechnen wir aufgrund der Gratisbetreuung am Vormittag mit einer vermehrten Nachfrage. Daher werden bauliche Maßnahmen gesetzt, damit die Tagesbetreuung für Kleinkinder auf zwei Gruppen erweitert werden kann. Wir streben eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Waidhofen Land an.“

Der Verein Waidhofner Zwutschgerl sei derzeit personell gut aufgestellt, hält Loydolt zur Personalfrage fest. „Wir als Gemeinde sind uns bewusst, welche Herausforderungen auf uns zukommen. Gemeinsam werden wir das Beste für unsere Jüngsten unternehmen, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten“, schließt Loydolt ab.

Momentan 20 Kleinkinder bei „Waidhofner Zwutschgerl“ betreut

Christiane Mann, Obfrau des Vereins Waidhofner Zwutschgerl, erklärt: „Momentan haben wir ca. 20 Kleinkinder in der Betreuung in Waidhofen. Bei einer Erweiterung auf zwei Gruppen ist eine Übersiedelung an einen neuen Standort vorgesehen.“ Zum Personalbedarf hält Mann fest: „Da der Betreuungsschlüssel ab Herbst herabgesetzt wird, suchen wir aktuell eine Elementarpädagogin sowie eine Kindergartenbetreuerin, sowohl für Waidhofen als auch für den Verein Waldviertler Zwutschgerl in Groß-Siegharts.“

In Vitis ist eine Tagesbetreuungseinrichtung ab September 2024 möglich. Bürgermeisterin Annette Töpfl erklärt: „Derzeit werden 103 Kinder betreut. Wir bauen die Kapazitäten des Kindergartens aus und schaffen zusätzlich mittels Anbau zum Kindergarten zwei neue Tagesbetreuungsgruppen mit eigenem Außenbereich.“ Die Ausschreibung für den Zubau soll im Sommer erfolgen, der Bauauftrag in der Sitzung im September vergeben werden.

Für die Tagesbetreuung ist eine Kooperation mit der Gemeinde Windigsteig vorgesehen. Zum Thema Personalstand informiert Töpfl, dass bereits jetzt Stützkräfte aufgenommen worden seien, die später den Mehrbedarf abdecken können. „Die Gemeinde Vitis ist letztes Jahr dem Verein der NÖ Kinderbetreuung beigetreten. Der Verein agiert unter anderem im Bezirk Zwettl und wird die Tagesbetreuungsstätte führen.“

