Kindergarten: vierte Gruppe

Der Bedarf nach zusätzlichen Kindergartenplätzen wächst: In Raabs wird gerade die neugeschaffende vierte Kindergartengruppe eingerichtet, diese soll laut Bürgermeister Rudolf Mayer im nächsten Jahr in Vollbetrieb gehen.

„Wir haben eine steigende Geburtenrate und auch eine große Nachfrage nach Kindergartenplätzen für Zweieinhalbjährige. Mit der vierten Gruppe können wir diesen Bedarf einmal abdecken und haben noch einen Puffer für ein bis zwei Jahre“, erklärt Mayer.

Wenn aber eine fünfte Kindergartengruppe benötigt werde, dann müsse vermutlich ein Zubau bei der Volksschule errichtet werden. „Aber hier müssen wir vielleicht an eine größere Lösung mit einer Tagesbetreuungseinrichtung denken. Derzeit werden unsere Kinder in der Tagesbetreuungseinrichtung in Groß Siegharts betreut. Eine Kooperation mit anderen Gemeinden wäre da vielleicht sinnvoll“, überlegt der Bürgermeister, der die Kindergartenplätze schon für die Zweijährigen ebenfalls als sinnvoll erachtet. „Wir müssen das einfach mit dem Land stemmen, denn unsere Region muss lebenswert bleiben.“

Die vierte Kindergartengruppe wird in einem Klassenzimmer der Neuen Mittelschule Raabs eingerichtet. Zur Finanzierung beschloss der Gemeinderat der Stadtgemeinde Raabs in seiner jüngsten Sitzung die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 150.000 Euro bei der Waldviertler Sparkasse.

