Kinderstimmen erklangen im Museum .

Stimmungsvoll zeigte sich der Adventmarkt im Stadtmuseum am Wochenende und zur Einstimmung sangen am Samstag die Kinder der Klasse 3C aus der Volksschule. Die Aussteller, darunter Pia Gudenus und Ingrid Strasser, boten an fünf verschiedenen Ständen ihre Ware an.