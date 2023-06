Der Froschkönig in neuer Version im TAM

Wenn der Enkel sagt: „Oma, ich möchte eine Geschichte, in der der Froschkönig, die Zauberflöte und der Feuerwehrmann Sam vorkommen!“ Mit diesem Wunsch konfrontiert sagen vermutlich die meisten Großeltern: „Unmöglich!“ Nicht so Christine Polacek-Eisner, die auf den Wunsch ihrer Enkel hin eine solche Geschichte geschrieben hat. „Das soll der Froschkönig sein - Skandal!“ wurde in der Vorwoche im Theater an der Mauer erfolgreich aufgeführt. „Ich habe einfach alles zusammengemixt, wie einen Becherkuchen“, erklärte die Autorin.

Als Schauspieltruppe hatte die Theaterpädagogin dafür die Kindertheaterwerkstatt auf ihrer Seite. In einem bunten Sammelsurium an Szenen wurde der Froschkönig ebenso aufgearbeitet wie das Zauberflöten-Thema. Und auch Feuerwehrmann Sam hatte zwischendurch immer wieder seinen Auftritt. In einer Quizshow konnten außerdem zwei Kandidatinnen ihr Wissen über die verarbeiteten Stücke unter Beweis stellen. Für einige der jungen Schauspieltalente gab es Doppelrollen, was die Handlung noch zusätzlich interessant machte: Tamino wurde zum Froschkönig, Prinzessin Pamina zur Froschkönigs-Prinzessin, die Königin der Nacht wird zur Prinzessinnen-Mutter.

15 Mitwirkende hatte Christine Polacek-Eisner in dieser Theaterwerkstatt mit entsprechenden Rollen zu „beschreiben“ und es ist ihr wieder einmal hervorragend gelungen, die jeweiligen Stärken der Kinder ins rechte Licht zu rücken. Dabei sparte sie nicht mit Pointen, die von den jungen Talenten (ab sieben Jahren) bereits gekonnt umgesetzt wurden. Nico Knapp, Leonard Schönbauer und Luka Schwingenschlögl gehören erst seit Februar der Theatergruppe an und ließen bereits viel Ehrgeiz und Eifer beim Lernen ihrer Rollen vermuten. Eindeutig zwei Hauptrollen hatten Valentin Premm, der als „Froschkönig“ nicht nur das Herz der Prinzession eroberte und Birk Litschauer, der überzeugend den „Feuerwehrmann Sam“ mimte.

Nach der Sommerpause geht es für die jungen Talente ab Herbst wieder weiter mit der Theaterwerkstatt, in der auch neue Schauspieltalente wieder willkommen sind. Informationen unter www.tam.at.