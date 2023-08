In den Ferien auf die Bühne

Bereits seit 2015 bieten die MItglieder des Kultur- und Theatervereins Windigsteig den Kindern der Region die Möglichkeit, in den Ferien Bühnenluft zu schnuppern. Am Sonntag, 27. August, um 17 Uhr, gibt es noch einmal die Möglichkeit, die Kinder „in Aktion“ zu sehen.

Der intensiven Probephase in den Sommerferien ging eine monatelange Vorbereitungsphase voraus. „Bereits im Jänner haben wir erhoben, ob von Seiten der Kinder und Eltern Interesse am Kindertheater besteht“, erklärt Obfrau Eva Bartl. Das Interesse war groß, Ende Mai wurde die Stückauswahl getroffen.

Langfristige Vorbereitung erforderlich

„Die Probenarbeit gestaltete sich insofern etwas schwierig, da natürlich immer wieder jemand im Urlaub war“, erinnert sich Bartl. Doch die Kinder lernten schnell, brachten eigene Ideen ein, die von den beiden Regisseuren Walter Bartl (Jugend) und Michael Bartl (Kinder) auch gerne umgesetzt und bei den einmal wöchentlichen Proben geübt wurden. Wichtig war, dass spielerisch gelernt wird, auch wenn in der Jugendgruppe bereits an Feinheiten „geschliffen“ wurde. Einige der jungen Schauspieler sind bereits seit mehreren Jahren dabei, für manche geht es vom Kindertheater auch auf direktem Wegen in die Erwachsenengruppe des Kultur- und Theatervereins.

Die „Kleinen“ brachten - unterstützt von Erzählerin Sahra Bartl - das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ zur Aufführung, wobei vor allem die erst fünfjährige Pauline Polzer die Herzen des Publikums zum Schmelzen brachte und sich bereits hervorragend in die Kindergruppe einfügte. Hier spürte man deutlich, worum es beim Kindertheater Windigsteig wirklich geht: Gemeinsam Spaß zu haben, sich gegenseitig zu unterstützen und miteinander etwas Unterhaltsames einzustudieren. Als einziger männlicher Schauspieler hatte Noah Dorr sichtlich Spaß an seiner Rolle.

Kritische Blicke auf die Werbebranche

Bereits etwas reifer die Jugendgruppe, die mit der „Hausaufgabe“ und dem „Gespräch beim Frühstück“ eine eindrucksvolle Kostprobe ihres Können zeigte und das Gespielte durch entsprechende Mimik und Gestik unterstrich. Gut gelungen war auch der Beitrag „So ein Märchen“, in dem auch die Jugendlichen im Zwergenkostüm auftraten und diverse Werbeslogans unter die Lupe nahmen.

„Ich möchte mich bei der Gemeinde Windigsteig bedanken, die uns so gut unterstützt hat, bei den Helfern, die im Hintergrund arbeiten und vor allem auch bei den Eltern, die bereit waren, die Kinder wöchentlich zu den Proben zu bringen“, bedankte sich Eva Bartl. Das gute Gelingen lässt hoffen, dass sich auch im nächsten Jahr wieder genug Freiwillige finden, die mit den Kindern und Jugendlichen die Sommerferien auf der Theaterbühne teilen.