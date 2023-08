Wehrkirche bot passendes Ambiente für Konzert

„Misabi“ - klingt wie eine asiatische Speise und verspricht Schärfe, Würze und guten Geschmack. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine musikalische Formation, die ohne Zweifel die vorangegangene Beschreibung erfüllt, nur eben nicht auf kulinarischer, sondern auf musikalischer Ebene.

„Misabi“, das sind Michaela Haidl (Akkordeon und Hackbrett), Sarah Leisch (Harfe) und Birgit Karoh (Querflöte und Percussion, wo diese erforderlich ist), die mit ihren „Kangbildern“ am 12. August Farbe und Klang in die historische Wehrkirche in Kleinzwettl zauberten und das Publikum damit begeisterten.

Man könnte das Konzert beinahe als kleine Weltreise betrachten, denn neben der temperamentvollen Interpretation von Astor Piazzollas „Libertango“ wurde tradionelle Klezmer-Musik geboten. Weiter zog das Trio in die grüne Weite Irlands, von wo einige irische Traditional mitgebracht wurden. Doch auch russische Folklore und griechische Volksmusik wurden interpretiert. Passend zu den Klängen wurde die Wehrkirche in stimmungsvolles Scheinwerferlicht getaucht - rot, blau, grün und gelb.

Neben ihrer fundierten Ausbildung ist den drei Musikschullehrerinnen, die teilweise auch über einige Zeit an Auslandserfahrung verfügen, eines gemein: die Liebe zur Musik. Und diese Liebe spiegelt sich auch in ihrem Spiel wieder, das einmal temperamentvoll, dann wieder melancholisch und verträumt ist und in jedem Fall zur großen Freude des Publikums interpretiert wird.