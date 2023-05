Musikschule Thayatal: Souveräne Interpreten bei Klassenabend

"Gospel und Soul" — Unter diesem Motto gestaltete die Gesangsklasse der Musikschule Thayatal am 20. Mai in Oberndorf/Raabs einen abwechslungsreichen Klassenabend.

Von den Wurzeln des Genres über Blues, Jazz und Soul bis zum Pop und Musical fand sich alles im Programm. Die jungen Interpretinnen zeigten sich vielfach souverän im Umgang mit dem Thema Improvisation. Die Vielfalt der Stimmen wurde deutlich in zahlreichen Duetten und einigen Ensemblenummern. Auch der Chor der Musikschule war mit "I will follow him" und "It's raining men" mit von der Partie.

