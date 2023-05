Vom Walzer bis zur Kammermusik

Der Vortragsabend des Sommersemesters der Querflötenklasse von Birgit Karoh an der Musikschule Thayatal in Oberndorf bei Raabs/Thaya fand am 13. Mai statt.

Mit dem Titel „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“ von George Gershwin eröffnete ein Flötenquartett den Konzertabend. Kammermusikalische Stücke zierten das reichliche Programm, jeder Schüler konnte in Triobesetzung auftreten. Mitunter erklangen das irische Stück „Amazing Grace“ sowie ein karibischer Walzer, vorgetragen von Florian Piffl und Isolde Ernst gemeinsam mit ihrer Lehrerin. Clara Pöppel, im ersten Lernjahr an der Flöte, präsentierte ihren enormen Fortschritt der letzten Monate mit einer Bearbeitung aus „Don Giovanni“, bei der bis in die 3. Oktave hinauf gespielt wird. Eine kleine Besonderheit war, dass die Schüler die solistischen Stücke für ihren Auftritt frei gewählt hatten, bis auf jene, die sich derzeit in Vorbereitung auf eine anstehende Übertrittsprüfung, auch als Leistungsabzeichen bekannt, befinden. Diese trugen konzertante Etüden aus ihren Prüfungsprogrammen vor. Das Publikum lauschte geduldig und spendete bekräftigenden Applaus für die letzten Meter im Übeprozess. Songs wie „Honesty“ von Billy Joel formten die Atmosphäre, Anna Appeltauer konnte hier mit einer gefühlvollen und flötistisch sauberen Leistung glänzen. Juliane Müller beeindruckte mit dem Jazzsong „Blues for Luis“ von Tilman Dehnhard mit rhythmischer Wendigkeit. Nachdem Anika Zwickl, Lina Marie Haidl und Barbara Gutkas zum absolvierten Juniorleistungsabzeichen applaudiert werden konnte, schloss Kerstin Ringl den Vortragsabend mit dem Trio op. 31 von Leonhard von Call, einem Zeitgenossen Mozarts. Für ihre bevorstehende Abschlussprüfung an der Querflöte trainiert sie derzeit so oft als möglich Auftrittsroutine und Spielpraxis.

Barbara Gutkas, Juliane Müller, Florian Piffl, Katharina Waitz, Anika Zwickl, Clara Pöppel, Lisa Dworan, Kerstin Ringl sind Schüler aus Raabs, Isolde Ernst lernt in Japons, Nora Hutterer gehört zurSchülergruppe aus Drosendorf, Lina Marie Haidl und Anna Appeltauer gehören zu den Musikschülern aus Ludweis-Aigen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.