Hohe Motivation bei Konzert der Musikschüler in Thaya

Zu einem Vortragsabend am Standort Thaya luden Schüler der Musikschule Thayaland unter der Leitung von Birgit Karoh am 31. März ein.

Unter dem Motto „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder“ wurden viele Werke zu Gehör gebracht, die den Frühling von seiner besten Seite aus zum Klingen brachten. Die Begrüßung übernahmen die Kinder der Musikalischen Früherziehung „Mini-Ohrwürmchen“, sie sorgten auch im weiteren Verlauf des Programms für gesungene und bewegte Highlights.

Mit hoher Motivation und beeindruckender Sicherheit musizierten die Instrumentalschüler vor dem großen Publikum. Klassische Melodien wie „Summ, summ, summ“, vorgetragen von Tamara Bartl auf der Sopranblockflöte, oder „Ri-ra-rutsch, der Winter ist jetzt futsch“, gespielt von Lilia Kiehtreiber auf der Querflöte, fanden sich im Konzertrepertoire des Abends. Lehrerin Birgit Karoh stand ihren Schülern mit Tenorblockflöte, Gitarre, Trommel und an der Querflöte als Musizierpartnerin zur Verfügung.

Außerdem waren musikalische Gäste zu diesem Konzert geladen: So spielte Jakob Strohmer aus der Klasse von Rainer M. Haidl den 1. Satz „Frühling“ aus den „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Dabei wurde er von Michaela Haidl am Akkordeon begleitet. Aus der Gitarrenklasse von Angelo Tatone traten Isabella und Gabriel Ullrich, mitunter in Duoformation, auf. Ensemblemusik erklang nicht nur von den Gitarren, auch die jungen Flötistinnen präsentierten bereits in ihrem ersten Lernjahr sauber intonierte Triostücke und zeigten ihre geweckte Freude an Kammermusik.

Im Anschluss an den Vortragsabend wartete auf einige junge Musikerinnen noch ein „Konzert nach dem Konzert“: Beim Empfang der Gemeinde Thaya traten Emely Redl, Julia Rohrbeck und Sophie Dangl mit ihrer Lehrerin zu späterer Stunde im Blockflötenensemble auf und ernteten Lob für ihre Ausdauer an diesem auftrittsreichen Tag.

