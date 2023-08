Viele Erinnerungen nach 45 Jahren

Ein Klassentreffen der Hauptschulklasse Waidhofen, Jahrgang 1973 bis1977 fand im Cafe-Restaurant Trollstiege in Pfaffenschlag statt.

Das letzte Klassentreffen wurde 1997 organisiert. Christian Marchsteiner ist der am weitesten angereiste Klassenkamerad. Er ist seit über 30 Jahren in Kanada wohnhaft und war zu Besuch in Österreich. Diese Gelegenheit wurde genutzt und es war ein gemütliches Zusammenkommen im Cafe Restaurant Trollstiege. Besonders erfreulich war die Teilnahme des ehemaligen Direktors Johann Stumvoll, der Lehrer Brigitte Blümel und Josef Franz sowie von Klassenvorstand Roswitha Skalar.