Wiedersehen nach 40 Jahren

Elisabeth Artner und Sabine Braun organisierten ein Klassentreffen in Vitis, um nach mehr als 40 Jahren in Erinnerungen zu schwelgen. Die Schüler drückten von 1979 bis 1987 in der Volks- und Hauptschule gemeinsam die Schulbank.

Zunächst ging es in die neu renovierte und mit modernstem Equipment ausgestattete Mittelschule, wo Schulleiterin Gabriela Puhr die Schule zu Recht mit vollem Stolz in einer eineinhalbstündigen Führung präsentierte.

Ein besonderer Dank gilt Schulleiterin Gabriela Puhr, im Bild mit Elisabeth Artner und Sabine Braun, die sich trotz des Schulanfanges so viel Zeit für die Führung nahm. Foto: privat

Im Haus der Musik tauschte man anschließend bei gutem Essen Schulerinnerungen aus, und zu aller Belustigung musste man sich Fragen zu einem Schülerstammbuch der Volksschulzeit stellen. Anschließend wurden die einzelnen familiären Situationen und beruflichen Werdegänge besprochen. Ein heiterer, stimmungsvoller Abend ging frühmorgens mit einem gemeinsamen Zukunftsziel zu Ende: Das nächste Wiedersehen muss eindeutig früher stattfinden!