Waidhofen/Thaya: TAM-Frühjahrsprogramm für Theaterliebhaber

Altbewährtes und junges Blut — so könnte man die Mischung des Frühjahrprogrammes im Theater an der Mauer beschreiben.

Zu den altbewährten Klassikern zählen auf jeden Fall der „Fasching mit Karl Valentin“ oder „Oldies spielen Oldies“, bei denen Walter Weber und Elisabeth Datler legendären Kabarettszenen wieder Leben einhauchen. Doch auch die „Golden Girls“ haben sich in der vorigen Saison bereits in die Herzen der Zuseher gespielt. Der Irrtum der Ehe wird von Eveline Winter und Walter Weber in dem Stück „Wirklich schade um Fred“ aufgeklärt.

Mit dem „Sonnengott“ und „König Drosselbart“ zeigt Christine Polacek-Eisner im Jänner, was die Teilnehmer der Kinder- und Jugendtheaterwerkstatt zu leisten imstande sind. Zum Abschluss des Sommersemesters gibt es dann noch „Die perfekte Frau“ zu bewundern und den „Skandal um den Froschkönig“ aufzuklären. Auch die TAM-Junior-Produktion „Creeps“ entstammt diesen Werkstätten. Anmeldungen für die Theaterkurse für Kinder und Jugendliche sind noch bis 9. Februar möglich, Kursbeginn ist am 16. Februar.

Der Dramatischen Schreibwerkstatt ist ein Großteil der Textvorlagen zum „Muttertag im TAM“ und zum „Theaterspaß im TAM-Garten“ zu verdanken. Heiter-besinnlich und musikalisch begleitet ist das Konzept, das schon erfolgreich umgesetzt wurde. Wer sich selbst einmal am Schreiben eines Theaterstückes versuchen möchte, kann sich noch bis 12. Jänner für die TAM-Schreibwerkstatt anmelden.

Alle weiteren Informationen zu Spielterminen und Kartenreservierungen sind unter www.tam.at zu finden.

