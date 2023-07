Klavierkonzert von Philipp Kronbichler: Gefühlvolle Interpretationen

„Stammpianist“ Philipp Kronbichler gab ein fulminantes Konzert in La Petite Grange, dem von Roswitha Lamb gegründeten Kulturtreffpunkt.

Sergei Rachmaninoffs Corelli-Variationen op. 42 spielte Kronbichler mit Vehemenz, kraftvollem Anschlag in ausdrucksstarker Interpretation. Oftmalige Tempovariationen und wiederholt sich steigernde Dynamik endeten in einem wunderbaren Pianissimo.

Johannes Bahms komponierte seine Drei Intermezzi op. 117 in melancholischer bis tieftrauriger Stimmung, er bezeichnete die Stücke auch als „Wiegenlieder meiner Schmerzen“. Philipp Kronbichler interpretierte diese schwergründigen Empfindungen zartfühelnd und behutsam.

Das gesamte Spektrum seines Könnens brachte Kronbichler in Franz Schuberts Sonate A-Dur D959 zur Geltung. Schubert hat die Sonate im September 1828 komponiert, nur wenige Wochen vor seinem Tod. Das anspruchsvolle Stück zu spielen bedarf großen Einfühlungsvermögens, diese Herausforderung konnte Kronbichler brillant bewältigen. Das Ahnen des Todes, ein Bangen und Aufbegehren, Widerstand und Resignation, all diese von Schubert in Noten geschriebenen Gefühle bringt Kronbichler dem Zuhörer nahe, lässt ihn teilhaben an der Wehmut und dem Voraussehen der Verlöschung. Das sensible und berührende Spiel des Pianisten wirkte zutiefst ergreifend auf die Zuhörer.

Nach nicht enden wollendem Applaus spielte Philipp Kronbichler nochmals Brahms und Rachmaninoff als Zugabe.