Wertenau: Werke von Sergej Rachmaninow standen im Mittelpunkt

Mit einer Hommage an Sergej Rachmaninow ließen die Pianisten Barbora Brabcova und Philipp Kronbichler im „La Petite Grange“ aufhorchen. Klaviermusik auf höchstem Niveau - seitens der Kompositionen sowie seitens der Pianisten wurde geboten.

Während in klassischen Konzerten meist die Interpreten im Mittelpunkt stehen, wollten die beiden Musiker diesmal dem Komponisten die Hauptrolle überlassen, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. Vor allem der Vielfalt seiner enormen Genialität sollte in dieser Hommage Rechnung getragen werden.

Moderne bis jazzige Variationen

Mit den Corelli-Variationen Op. 42 (das letzte Klavierwerk, das Rachmaninow 1931 komponierte) eröffnete Philipp Kronbichler das Konzert. In 20 Variationen wandelt er die spanische Weise „la Folia“ ab. Die Variationen sind meist kurz, gehen ineinander über und klingen nicht nach dem typischen Rachmaninow, sind modern, teilweise mit jazzigen Anklängen.

Es folgte die Sonate b-Moll Op. 36 in einer revidierten Fassung von 1931, welche der Komponist ursprünglich 1913 schrieb. Die Sonate ist eine Auseinandersetzung mit der aufkommenden Moderne und macht den Eindruck einer freien Fantasie, deren üppige Ornamentik und große Virtuositöt für jeden Pianisten eine lohnende Herausforderung darstellt.

Pianistische Tongemälde von erstaunlicher Bandbreite an musikalischem Ausdruck wurden in den Preludes Op. 23 gemalt. Der Klaviersatz zeigt enorme Unterschiede, was pianistischen Anspruch, Virtuosität, Komplexiät und polyphone Gestaltung betrifft.

Die hohe Qualität der beiden Künstler spiegelte sich in der Leichtigkeit, mit der sie die anspruchsvollen Stücke darboten, wider. Für den musikalischen Laien bemerkenswert, dass sowohl Philipp Kronbichler, als auch Barbora Brabcova keinerlei Noten benötigen.

Zwei herausragende Künstlerpersönlichkeiten

Phlipp Kronbichler begann bereits im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. Er absolvierte eine Ausbildung zum klassischen Konzertpianisten und erwarb sein Konzertdiplom 2007 mit Auszeichnung, gewann verschiedene Klavierbewerbe und studierte parallel Komposition in Köln. Als Pianist ist kann er auf weltweite Engagements verweisen, außerdem verfasst er musikwissenschaftliche Artikel und hat bereits drei Bücher veröffentlicht.

Barbora Brabcova schloss 2015 ihr Studium am Konservatorium Ceske Budejovice ab und graduierte 2022 an der Akademie der musischen Künste in Prag. Derzeit ist sie neben ihrer Konzerttätigkeit (großteils in verschiedenen europäischen Ländern) als Lehrerin am Staatlichen Konservatorium Prag tätig. Brabcova ist Preisträgerin zahlreicher Wettbewerbe und erhielt mehrere Auszeichnungen für außergewöhnliche Leistungen.

Rachmaninow als Dirigent

Philipp Kronbichler war es ein Anliegen, Sergej Rachmaninow nicht nur als Komponisten, sondern auch als Dirigenten dem Publikum vorzustellen. Für die Besucher im „La Petite Grange“ brachte er daher eine Tonaufnahme aus dem Jahr 1929 mit, die der Dirigent Rachmaninow mit em Philadelphia Orchestra aufgezeichnet hatte. Zu hören war eines der bedeutendsten Orchesterwerke es Künstlers, „Die Toteninsel“, zu dem er durch ein Gemälde des Schweizer Malers Arnold Böcklin inspiriert wurde.