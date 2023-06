Zwei Mal Klavier in der Musikschule Thayatal in Raabs

In bewährter Manier war die Klavierklasse der Musikschule Thayatal unter der Leitung von Christoph Eberhardt am 22. Juni in zwei aufeinanderfolgenden Konzerten in Oberndorf/Raabs zu hören.

Um 18 Uhr eröffnete Isabella Merzdovnik mit “Wolken”. Es folgten ein “Walzer für die linke Hand”, gespielt von Daniel Heger und Reinhard Diogo-Lehner mit “Heinzelmännchen”. Julia Pleßl begeisterte die Zuhörer mit dem Italienischen Volkslied “Bella Bimba”. Zum “Dreiklangsdance” lud Markus Harrer. Wunderbar interpretierte Sophia Gönner das Lied “Drachensteigen”. Nach Florian Piffls “Nächtlicher Reise” wurde es wieder tänzerisch mit einem “Boogie” und “Rock it”, gespielt von Emilia Heger. Den Schluss machte Jan Stefal mit “Die Moldau”.

Eine Stunde später musizierten Karoline Dimmel und Julian Bind Klassiker wie “An die Freude”, oder einen “Wanzentanz”. Sehr geschickt erwies sich Johanna Scheimer beim erneuten “Walzer für die linke Hand”. “In Eile” meisterte Luisa Forster ihren Auftritt, gefolgt vom “Reiterstück” von Alexander Reiß. An Beethoven versuchte sich Nora Forster. Mit “Land of Hope and Glory” beeindruckte Johanna Bauer. Musikalität und Können zeigte Anna Bayer mit Bartoks “Studie für die linke Hand”. Nach dem Popsong “Faded”, stimmungsvoll interpretiert von Laura Merzdovnik, beeindruckte Marlene Gererstorfer mit Schuberts Scherzo Nr.1. Einen Höhepunkt zum Abschluss bot der 1. Satz von Beethovens Sonate op.10/1, vorgetragen von Andrea Nothmüller.

Michael Treadaway und Christoph Eberhardt mit den Schüler des zweiten Teils, Marlene Gererstorfer, Karoline Dimmel, Nora Forster, Luisa Forster, Andrea Nothmüller, Alexander Reiß, Laura Merzdovnik, Christoph Eberhardt, Julian Bind, Johanna Bauer, Johanna Scheimer und Anna Bayer. Foto: privat

Unter der Aufsicht von Musikschulleiter Michael Treadaway absolvierten innerhalb dieses Konzerts Markus Harrer, Johanna Bauer und Anna Bayer ihre Juniorprüfungen mit Auszeichnung.