Großer Tag in einem kleinen Dorf: Die Kapelle wurde nach umfangreichen Renovierungsarbeiten am Sonntag von Prälat Wolfgang Wiedermann gesegnet.

„Klein Reichenbach kann stolz sein auf diese Kapelle. Es ist gut, dass es Orte und Gebäude für die Verehrung des Herren und Gottesdienste gibt“, meinte P. Wolfgang Wiedermann einleitend.

Das kleine Gotteshaus wurde außen und innen generalsaniert, neue Fenster, ein neuer Altar und neue Bänke wurden eingebaut. In der Segnung sah Wiedermann die „Vollendung eines gemeinsam begonnen Werkes“. „Sie dürfen heute stolz sein, was Sie hier geschaffen haben“, meinte der Windigsteiger Pfarrer weiter, denn schließlich sehe jeder, der durch den Ort fährt, die Kapelle. Aber die Menschen haben, so Wiedermann weiter, den Auftrag, die Gotteshäuser mit Leben zu erfüllen, das dürfe man auch immer wieder beginnen.

9.000 Euro für Fassad eund Fenster

Nach der Messe brachte Johann Fidi als Ortsvorsteher und Obmann des Dorferneuerungsvereins die Fakten zur Renovierung. Der Zuschuss der Gemeinde habe 9.000 Euro betragen und sei für die Fassade und Fenster verwendet worden. Die Bänke, der neue Altar und das Ausmalen des Innenraumes sei auf Kosten des Dorferneuerungsvereins erfolgt. Insgesamt betrugen die Kosten 28.279 Euro, wovon der Dorferneuerungsverein 19.279 übernahm. Dazu leisteten die Mitglieder des Vereins auch 510 freiwillige Arbeitsstunden.

Abschließend betonte Bürgermeister Manfred Herynek, dass es sowohl in der politischen als auch in einer kirchlichen Gemeinde wichtig sei, dass es ein Zentrum gäbe. Herynek dankte vor allem auch der Bevölkerung des Dorfes für die tatkräftige Mithilfe.

Abschließend gab es im Dorfzentrum, dem Feuerwehrhaus, ein gemütliches Zusammensein mit selbst hergestellten süßen Köstlichkeiten und Aufstrichbroten.