Hubertusmesse beim Wais-Marterl

Den Wunsch von einem Hubertusmarterl im eigenen Jagdrevier in der Gegend von Matzles erfüllte sich Helmut Wais vor über 20 Jahren. Doch das Vorhaben erwies sich damals als nicht so einfach.

Der gebürtige Altwaidhofner heiratete sozusagen nach Matzles und wohnt seit 46 Jahren im Ort. „Mein Schwiegervater war hier schon Jäger und auch ich habe die Jagd schon sehr lange, darum war es mein Wunsch ein Hubertusmarterl zu errichten“, erzählt Wais. „Bei einer Jagd im Weinviertel habe ich den damaligen Direktor vom Lehrbauhof in Haindorf kennengelernt. Die angehenden Maurer lernten dort im Kurs, wie man Marterl baut. Ich wollte eines davon haben, doch diese wurden nicht an Privatpersonen vergeben. Über Kontakte der Firma Reissmüller bot sich jedoch die Möglichkeit ein Marterl zu bekommen. Mit dem Grundeigentümer konnte ich mich auf den Standort einigen.“

Somit war das Vorhaben auf Schiene gebracht. Zum Aufstellen wurden einige Leute organisiert, die vor Ort helfen sollten. Während einige Helfer in Matzles warteten, waren andere nach Haindorf unterwegs. Doch beim Aufladen in Haindorf ist das Bauwerk vom Stapler gefallen und in tausend Stücke zerbrochen. „Wir haben dann nach Matzles angerufen und gesagt, dass wir nicht kommen, weil das Marterl kaputt ist. Doch das hat uns vorerst keiner geglaubt und für einen Scherz gehalten“, schildert Wais. „Erst als wir wirklich mit dem leeren Lastwagen angekommen sind merkten sie, dass es leider stimmte.“

Zeitdokumente in Hohlraum verborgen

Dann musste Helmut Wais nochmals zwei Monate warten, bis das nächste Marterl gebaut wurde. Es wurden immer nur Arbeiten vergeben, die mit einem „Sehr gut“ benotet wurden. Wais verrät auch noch ein kleines Geheimnis zum Hubertusmarterl: „Im Fundament ist ein Hohlraum mit einer Zeitkapsel eingebaut. Darin befinden sich Tageszeitungen von dem Tag der Errichtung, Münzen und der Werdegang vom Marterl.“

Errichtet wurde es 1995 und vom damaligen Waidhofner Pfarrer Willibald Pichler gesegnet. „Es war eine feierliche Segnung mit Jaghornbläsern“, erzählt Wais. „Einmal im Jahr, meistens vor der Ernte, wird beim Marterl eine Messe abgehalten.“ Die heurige Messe fand letzte Woche mit rund 50 Teilnehmern statt und wurde von Pfarrer Josef Rennhofer zelebriert.

Zum 30-jährigen Bestehen und 70. Geburtstag von Helmut Wais in zwei Jahren soll das Marterl renoviert werden, damit es noch viele Jahre als Ort für Messen dienen kann.